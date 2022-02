Cine va cânta la botezul fiului lui Cătălin Moroșanu! Lui Teo Trandafir nu i-a venit să creadă: „S-a însurat Jador?”

In articol:

Cătălin Moroșanu este un tătic foarte fericit. A venit pe lume cel de-al doilea copil al familiei, un băiețel absolut minunat care le-a schimbat viața total. Micuțul s-a născut pe data de 1 decembrie, iar de atunci părinții lui se străduiesc să-i ofere toată dragostea de care are nevoie.

Viața de părinte nu e deloc ușoară, iar Cătălin Moroșanu știe foarte bine acest lucru. De când a venit pe lume băiețelul lui, Patrick Nicolas, inima i s-a umplut de bucurie și, împreună cu soția sa, Georgiana, fac tot posibilul să nu le lipsească nimic celor doi copii ai săi.

Cătălin Moroșanu, dezvăluiri despre fiul său [Sursa foto: Captura Video]

Cătălin Moroșanu, primele declarații despre băiețelul lui

Invitat în cadrul emisiunii „Teo Show” de pe Kanal D, Cătălin Moroșanu a vorbit despre cum este viața acum, când în casa lor a mai apărut încă un membru al familiei. Se pare că luptătorul de KO este foarte emoționat și, momentan, nu a reușit să se ocupe de băița fiului lui. Soția sa este cea care stă cu micuțul în permanență, iar soțul său o consideră o adevărată eroină pentru că face atât de multe pentru familia ei.

„Eu dorm noaptea, Georgiana nu doarme noaptea. I-am pus Nicolas Patrick, îl strigăm Patrick. Dorm într-o cameră separată. Se uită cu ochișorii la mine, e micuț. O să fie un băiat frumos. Eu toată viața am trăit cu frustrarea asta că nu sunt frumos, de aceea m-am și apucat de sport. Viața mi s-a schimbat foarte mult. Georgiana a rămas însărcinată după ce eu am venit din Dominicană. Stau două săptămâni acasă, în Iași, două săptămâni la București. Când sunt acasă mă simt ca un parazit. Nu am ce face, înnebunesc. Eu sunt un om care mereu umblă. Nu i-am făcut băiță. Am încercat să schimb un scutec, dar nu m-a lăsat. Mi-a fost frică să îl iau în brațe.”, a spus Cătălin Moroșanu la „Teo Show”.

Georgiana este cea care se va ocupa și de botezul micuțului, iar soțul său o apreciază foarte mult pentru toate eforturile pe care le depune și pentru că are grijă de fiul lor într-un mod exemplar.

„Soția se ocupă (n. red. de botez). Femeile sunt niște eroine. Credeți-mă, noi degeaba ne lăudăm. Să stai cu un copil zi de zi, noapte de noapte, oră de oră...”, a mărturisit, ulterior, Cătălin Moroșanu.

Cuma reacționat Natalia când mama sa a venit cu cel mic acasă?

Natalia este fiica cea mare a lui Cătălin Moroșanu și se pare că este foarte bucuroase că acum are un frățior, chiar dacă la început a fost un pic geloasă pe fratele său nou-născut.

„Natalie este foarte bucuroasă. Are un frățior. Sentimente de gelozie există, mereu au existat. A fost puțin geloasă la început”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Întrebat despre cine va cânta la botezul lui Patrick Nicolas, Cătălin Moroșanu a răspuns că nimeni altul decât Jador, „finul” lor. Mai mult decât atât, luptătorul de KO a mărturisit că artistul va face tot ce îi stă în putință să fie prezent la botezul celui mic, necontând dacă are alte concerte sau nu. Lui Teo Trandafir nu i-a venit să creadă și l-a întrebat dacă cumva Jador urmează să se căsătorească: „Jador? S-a însurat Jador?”.

„Finul meu, Jadorel. Când o să se însoare. (n. red. o să îi devină fin). O să cânte la botez. A zis că nu îl interesează ce concerte are, a zis că vine și cântă la botezul băiatului”, a mai spus Cătălin Moroșanu în cadrul emisiunii „Teo Show”.

Jador și Cătălin Moroșanu [Sursa foto: Instagram]

Jador și Cătălin Moroșanu s-au cunoscut în Republica Dominicană, iar cei doi au continuat să aibă o relație strânsă de prietenie. Mai mult decât atât, au și lansat o piesă împreună. La întoarcerea în România, celebrul luptător i-a promis prietenului său că i va fi naș în momentul în care va decide să se căsătorească.