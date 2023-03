Ciprian Marica, mesaj categoric pentru Edi Iordănescu înaintea meciurilor cu Andorra și Belarus din preliminariile EURO 2024: „Nu trebuie să mai învățăm jucătorii să joace fotbal la echipa națională!”

In articol:

Ciprian Marica, fost internațional, a vorbit despre șansele de reușită ale naționalei României în preliminariile pentru EURO 2024.

Ciprian Marica, mesaj categoric pentru Edi Iordănescu înaintea meciurilor cu Andorra și Belarus din preliminariile EURO 2024

Iată declarația sa, precum și mesajul pe care i l-a transmis lui Edi Iordănescu!

Ciprian Marica (37 de ani), fost internațional, a strâns de-a lungul carierei de fotbalist 72 de selecții și 25 de goluri pentru naționala României. Retras din activitate, acesta a acordat de curând un interviu, în care a vorbit despre șansele României de a câștiga grupa. Totodată, Ciprian Marica a ținut să îi dea câteva sfaturi selecționerului naționalei.

Mai exact, fostul internațional i-a transmis lui Edi Iordănescu să impună o strategie simplă și clară pentru echipă. Acesta a adăugat că jucătorii selectați pentru echipa națională nu trebuie să fie învățați din nou să joace fotbal, aceștia având deja o pregătire. Astfel, cea mai importantă rămâne direcția pe care o primesc fotbaliștii din partea antrenorului.

„Vreau să uit ceea ce a fost, mă concentrez pe ceea ce va fi, pe experiența pe care a acumulat-o Edi Iordănescu. Sper că a înțeles situația și că putem forma un nucleu care să se lupte de la egal la egal cu cei de nivelul nostru.

Vreau să cred că Andorra și Belarus ne sunt cel puțin de același nivel, să nu spun că suntem favoriți, că nu ne place acest statut. Hai să o luăm din aproape în aproape, trebuie să câștigăm aceste două jocuri. Vom vorbi și de Israel, Elveția.

Elveția este net superioară, clar. Văd doar rolul antrenorului acolo, tactica. Dacă antrenorul va citi adversarul și va ști să-i contracareze punctele forte și să vină cu un element surpriză, așa avem o șansă.

L-am văzut pe Mirel Rădoi euforic, am încercat să mergem peste ei și am luat patru de la Norvegia. L-am văzut pe Cosmin Contra, a încercat un presing avansat, am avut și meciuri bune, dar când am tras linie n-am avut o calificare.

Edi trebuie să reușească să le traseze jucătorilor o idee de joc simplă, clară. Nu trebuie să mai învățăm jucătorii să joace fotbal la echipa națională. Ei vin cu un bagaj de cunoștințe, trebuie să dai doar direcția și să fie cât mai clară această direcție.”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.

Ciprian Marica, fost internațional român [Sursa foto: Facebook Ciprian Marica]

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice| Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre| Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca| Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa| Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo| Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa| Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Marius Ștefănescu (Sepsi, 2/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba| EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa| Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli| Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns| China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa| Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão| Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma| Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira| EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu (Farul| România, 0/0).

Programul României în preliminariile pentru EURO 2024

25 martie 2023

ora 19:00| Belarus – Elveția

ora 21:45| Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo

28 martie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel

16 iunie 2023

ora 21:45| Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția

19 iunie 2023

ora 21:45| Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra

9 septembrie 2023

ora 19:00| Andorra – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra

12 octombrie 2023

ora 21:45| Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția

15 octombrie 2023

ora 19:00| Elveția – Belarus

ora 21:45| ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

ora 19:00| Belarus – Andorra

ora 21:45| Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21:45| ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus

Sursa: digisport.ro