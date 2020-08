Leo de la Strehaia nu se mai opreste din mancat

Și, așa cum se întâmplă de obicei, Leo de la Strehaia încearcă să își aline durerea găsindu-și refugiul însă în cea mai toxică ocupație pentru el: mâncarea.

De curând, pentru Leo de la Strehaia lucrurile au devenit mai dificile ca niciodată, falimentul afacerii și despărțirea de Dana Criminala punându-i capac. ”Stimulat” de depresie, Leo de la Strehaia nu pare să poată să se potolească când vine de mâncare deşi îşi riscă viaţa la modul cel mai serios, recomandările medicilor fiind extrem de stricte în ceea ce priveşte dieta celebrului ”Prinţ al Ţiganilor”.

Iar de curând, asta după ce acum doar două săptămâni și-a făcut de cap, Leo de la Strehaia a simțit nevoia unui alt festin. Și, așa cum se obișnuiește la ea acasă, când spunem ”festin”, festin a fost. Cu zeci de kilograme de mâncare pe masă, cu tot felul de mezeluri și alte produse obținute din porcii pe care familia sa îi tot taie, Leo de la Strehaia nu s-a mai abținut de la nimic, dorindu-și să își înece amarul în grăsime și carne...

Leo de la Strehaia a fost parasit de Dana Criminala

Iar Patroana, mama lui Leo de la Strehaia aavut grijă ca pe masă să nu lipsească absolut nimic, fie că era vorba de carne friptă, mușchi de porc afumat, sarmale și alte asemenea bunătățuri. Ba chiar, pentru a nu păți ”rușinea” de a se termina cumva mâncarea – suficientă pentru a hrăni încă 10 guri – au avut grijă să o pună pe o femeie din familie să mai pregătească ceva, o oaie tăiată proaspăt, pentru un grătar delicios.

Leo de la Strehaia, istoric medical de infarct

”Am poftit eu prea mult la tot felul de mâncăruri, iar eu nu prea am voie. Și, oricum, nu mi-am mai făcut de prea mult timp analize… Dar, dimineața mi-e cel mai greu, parcă nu îmi vine nici să mă mai trezesc. Trebuie să mă apuc, din nou, de regim, nu am ce să fac”, ne-a spus Leo de la Strehaia, în urmă cu ceva vreme, pe când se simțea foarte rău. Iar motivul este istoricul său medical, unul stufos până peste poate. Mai exact, acum sase ani, Leo de la Strehaia a suferit, în plină stradă, un infarct, el fiind dus de urgență la spital de un amic. Acolo, ”Prințului Țiganilor” i s-a făcut prima intervenție chirurgicală, iar după două săptămâni, la Timișoara, a suportat-o pe a doua. În plus, problemele cu diabetul îi accentuează și mai mult cele cardiace, regimul pe care trebuie să îl urmeze fiind de natură să îl țină în viață pe Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia s-a despărțit de Dana Criminala

”Ne-am despărțit! Iarăși! Acum e definitiv”, ne-a spus, supărat nevoie mare, Leo de la Strehaia. Motivele, culmea, nu le înțelege nici el, deși bănuiește că ultima împăcare a lor a fost doar din interes. ”M-a părăsit, și-a luat casă și nici nu mă mai lasă să ma apropii de ea. Și-a luat casă, la Pitești, de peste 100.000 de euro, stă cu Renata acolo și nu mai vrea să mă vadă. Nu am făcut nimic rău, pe cuvânt...”, explică Leo de la Strehaia.