Ciuburciu (Vascar), despre comportamentul actual al consumatorilor: "Clientii se orienteaza catre comertul de proximitate, catre magazinele din jurul casei"

De cand au intrat in vigoare noile restrictii pentru limitarea raspandirii coronavirusului, atat in Bucuresti, cat si in alte localitati cu o incidenta mare a numarului de cazuri, una dintre cele mai aprinse dezbateri din spatiul public are legatura cu aglomeratia din magazine ca urmare a limitarii programului magazinelor.

Pentru cei care activeaza in aceasta industrie si au in gestiune numeroase magazine, comportamentul clientilor nu este o surpriza, intrucat acesta s-a manifestat si anul trecut, odata cu instaurarea starii de urgenta pe tot teritoriul tarii.

Vlad Ciuburciu, Directorul General Vascar, unul dintre cei mai importanti producatori din industria carnii din Romania, care detine 21 de magazine proprii in regiunea Moldovei, a vorbit, la vremea respectiva, despre schimbarile in atitudinea consumatorilor.

"In legatura cu vanzarile din perioada martie-mai (n.r. anul trecut), pentru noi a fost un soc comportamentul cumparatorilor. Avand in vedere ca au fost foarte multe vesti si stiri alarmiste la televizor, consumatorul s-a panicat si s-a grabit sa isi faca multe cumparaturi. Acest lucru a creat o vanzare cu peste 300% mai mare, comparativ cu martie 2019", a explicat Ciuburciu (Vascar).

"Din aprilie (n.r. anul trecut), insa, lucrurile s-au calmat si au ajuns la un nivel normal, trendul de vanzare a scazut fata de luna anterioara, insa a ramas in limitele pe care ni le propusesem", a mai spus Ciuburciu (Vascar).

Intrebat cat reprezinta retail-ul propriu din totalul vanzarilor Vascar, Directorul General a raspuns: "La nivelul anului 2019, magazinele proprii au generat 33-35% din totalul cifrei de afaceri. In rest, canalele principale de distributie au ramas cele standard pentru industria noastra: retail-ul modern- hypermarket-urile, retail-ul propriu- cele 21 de magazine, comertul direct- prin forta proprie de vanzari si comertul indirect- mai mult pentru partea de conserve, lucram cu distribuitori nationali, care acopera intreaga tara.

In plus, exista si partea de export, insa aceasta reprezinta o pondere mica din totalul cifrei de afaceri.".

De asemenea, in cadrul aceluiasi interviu, Directorul General Vascar a explicat si unde este de asteptat sa se aseze aceste comportamente de consum, daca oamenii se vor intoarce la magazine proprii, specializate, direct de la producator sau vor prefera in continuare hypermarket-urile si supermarket-urile.

"Comportamentul clientilor s-a schimbat foarte mult, iar, in special pe perioada starii de urgenta, tinerii au realizat cumparaturi online. Insa observam o scadere a traficului

pe partea de hypermarket-uri, clientul se orienteaza catre comertul de proximitate, catre magazinele din jurul casei", a spus Ciuburciu (Vascar).

Vascar, infiintata in anul 1984 sub numele de Industria Carnii Vaslui, este o companie producatoare de mezeluri, specialitati din carne, conserve, semipreparate si carne fresh