Clădire de apartamente din Kiev, bombardată în a treia zi de asediu! Oamenii au fost evacuați de urgență

O clădire rezidențială din Kiev a fost lovită de o rachetă sâmbătă dimineața, 26 februarie, în timp ce majoritatea cetățenilor din oraș dormeau. Imagini și videoclipuri de la fața locului au început să apară pe internet, unde se arată daunele mari provocate blocului cu câteva zeci de etaje.

Până în acest moment nu se cunosc informații cu privire la numărul victimelor, potrivit CNN.

Pompierii au intervenit imediat pentru evacuarea blocului de apartamente. Imagini cu blocul de locuințe lovit de rachetă au fost făcute publice de Ministrul de Interne al Ucrainei. Fotografiile arată cum persoane sunt evacuate din clădire. Din imaginile ajunse virale se poate observa cum blocul are o gaură în partea laterală din cauza bombardamentului, relatează CNN.

More footage from the site where a Russian missile hit a residential building in Kyiv. pic.twitter.com/9gw4NCcgKa

