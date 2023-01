Claudia Ghițulescu a vorbit pentru prima dată despe sarcina pe care a pierdut-o: „Simți că mori cu zile”. Cum și-a găsit, de fapt, puterea de a trece peste momentul care a marcat-o

In articol:

Claudia Ghițulescu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de folclor de la noi din țară, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreață păstrează frecvent legătura cu fanii ei și împărtășește cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, iar recent, aceasta și-a deschis sufletul

în fața admiratorilor și a vorbit despre un subiect sensibil, mai precis pierderea sarcinii.

Vedetei nu i-a fost deloc ușor să treacă peste momentul care a marcat-o, însă și-a găsit puterea în divinitate, conform declarațiilor sale.

„Zi de zi îl simt pe Dumnezeu și dimineața când mă trezesc îi mulțumesc că m-am trezit și am o zi de trăit, dar, atunci când am pierdut sarcina, atunci am simțit puterea lui Dumnezeu, am fost doar eu cu El și doar El cred că m-a ajutat să trec prin acele momente. Pur și simplu am simțit puterea, am simțit cum mă ia și mă ridică, simțeam cum ceva mă liniștește”, a mărturisit cântăreața.

Citește și: Claudia Ghițulescu radiază de fericire! Artista a trecut peste divorț și este gata să mai dea iubirii o șansă: „Mi-aș dori din tot sufletul să iubesc”

Citeste si: “Cotoroanțele astea o ceartă într-o manieră mizerabilă.” Mădălin Ionescu, mesaj agresiv pentru internauți după ce i s-a făcut observație soției sale în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

De asemenea, după evenimentul trist, Claudia Ghițulescu susține că a învățat multe lucruri, printre care să nu-și mai facă planuri, ci pur și simplu să-și trăiască viața așa cum este.

„Numai cine a trecut prin așa ceva poate să înțeleagă cât doare. Atunci nu mai poți să faci față, pur și simplu simți că mori cu zile, dar de atunci am învățat să nu-mi mai fac planuri și să văd lucrurile așa cum vin, să mă bucur și să am o stare de bine mereu”, a mai adăugat ea.

Claudia Ghițulescu este pregătită să-și refacă viață după divorț

Claudia Ghițulescu a trecut printr-un divorț în urmă cu ceva timp, însă după ce rănile lăsate de evenimentul nefericit au trecut, artista de muzică populară a anunțat cu zâmbetul pe buze că este pregătită să-și refacă viața alături de un alt bărbat.

Citește și: Claudia Ghițulescu și-a spus părerea referitoare la așa-zisul conflict dintre Niculina Stoican și regretatul Petrică Mîțu Stoian: ”Nu i-am văzut să își poarte râcă”

„Atât timp cât ne trezim și avem tot ce ne dorim pe lumea asta, adică avem lumina zilei și suntem sănătoși, nu știu de ce ar trebui să fim nesănătoși(...)Eu nu pot să dorm de fericire, așa de bine mă simt. Asta e întrebarea, dacă există cineva. Nu sunt fericită pentru că sunt fericită.(...) O să vină momentul și o să vină cineva în viața mea.(...) Da, sunt pregătită și mi-aș dori din tot sufletul să iubesc” , a explicat Claudia Ghițulescu la un post de televiziune.

Claudia Ghițulescu [Sursa foto: Instagram]