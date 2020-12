Claudia Pătrășcanu, în război cu fostul soț. Mesajele care îl incriminează pe Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au decis anul trecut să meargă pe drumuri separate. În prezent, cei doi se luptă pentru custodia copiilor. Frumoasa cântăreață a mărturisit pe rețelele de socializare că este amenințată.

Ba mai mult decât atât, după ultimul incident prin care a trecut în sala de judecată, în instanță, artista a postat pe contul său de Facebook, mesajele care îl incriminează pe tatăl copiilor ei. Din moment ce instanța nu o lasă să vorbească și nu rezolvă nimic de mai bine de un an, Claudia Pătrășcanu a hotărât să își facă singură dreptate și va lupta pentru custodia copiilor.

”Oameni buni, dacă intr-o instanța in care ma judec timp de 1 an și 4 luni nu sunt lăsată sa vorbesc, răspund doar cu Da sau Nu, sunt ținuta la usa, pedepsita ca am atras atenția unui jurământ mincinos, am ales sa lupt singura pentru copiii mei, sa încerc a face dreptate, sa strig cu disperare sa fiu auzita de domnul Ministru al Justiției, de Poliție, de Procuratura, poate chiar sa ajung la CEDO, la mama și copilul.”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Facebook.

Claudia Pătrășcanu vine cu acuzații grave la adresa lui Gabi Bădălău

În plus, frumoasa artistă vine cu acuzații grave la adresa lui Gabi Bădălău, susținând că bărbatul ar consuma, de fapt, substanțe interzise, iar copiii ei se află în pericol.

”Tot sper ca NU va fi cazul sa alerg din usa in usa și ca instanța sa îmi asculte acele CD-uri depuse la dosar cu filmulețe și audio, sa accepte TESTAREA consumurilor de DROGURI pentru “soțul” care fuge cu disperare și teama de a o face”, dar nimeni nu se gândește la acești doi copii minori care vin acasa și povestesc diverse lucruri și care nu întâmplator au fost repet, depuse la Procuratura, care sunt in pericol! Încep prin a posta mesajele trimise de către “mama” dacă o pot numi așa, către fiul ei disperat care încerca cândva, sa caute disperat ajutor pentru ceea ce a făcut, pentru ceea ce face”, a mai scris Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu speră ca autoritățile să o ajute să câștige lupta împotriva lui Gabi Bădălău. Totodată, cântăreața a precizat că nu va permite ca familia fostului soț să-i distrugă copiii.

”Nu voi permite niciodată in viața aceasta ca băieții mei sa fie educați de aceasta “familie” fără scrupule, sa mi-i ducă pe un drum greșit, același drum pe care l-au dus pe propriul copil, sa nu crească cu iubire și credința! De aceea strig disperata către toate autoritățile: FACETI CEVA! Aveți totul depus la dosar! Cereri trimise cu disperare peste tot! Este vorba de doi minori care pot ajunge exemplul țării, copiii sunt viitorul, pe ei trebuie sa-i ajutam, ci nu treceti cu vederea doar pentru ca unii au bani și putere!”, a mărturisit frumoasa artistă.

Artista a postat amenințările pe Internet[Sursa foto: Facebook]

