Claudia Puican, în lacrimi din cauza problemelor de sănătate! Cum a răsfățat-o Armin Nicoară pe iubita lui

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt doi artiști foarte ascultați și tot mai doriți la evenimente, motiv pentru care de multe ori oboseala poate fi copleșitoare. Într-un nou episod din serialul lor, cântăreața a izbucnit în lacrimi din cauza problemelor cu care se confrunta. Concertul de la care abia s-a întors a obosit-o foarte tare, iar ea nu a mai putut suporta tot stresul.

„Nu mai pot, n-am mâncat nimic, nici nu am dormit. Mă dor oasele... Mă doare spatele, nu mai pot. Dacă eu o țin așa toată vara asta cred că leșin din picioare. Am dormit numai câteva ore. Am și răgușit. Nu mai pot așa, Craiova, București, Moldova. Trebuie să facem cumva să găsim o soluție. E prea drum lungul de 7 ore și după să mă duc să cânt direct. Trebuie să iau niște vitamine, că mă simt slăbită. Nu mai am nici poftă de mâncare, nu pot să mănânc”, i-a transmis Claudia Puican iubitului ei, printre lacrimi.

Claudia Puican, în lacrimi [Sursa foto: Captura Video]

Cum a reacționat Armin Nicoară! Imagini din intimitatea celor doi

Armin Nicoară a fost foarte nefericit să își vadă iubita într-o asemenea stare. El i-a promis că o va răsfăța toată ziua, va avea grijă de ea, îi va da vitamine, îi va face de mâncare, cât și un masaj binemeritat.

„Ai văzut că atunci când sunt eu lângă tine te bag în priză. Ai fost singurică. Astăzi te răsfăț. Astăzi fac ce vrei tu. Mă sperii, serios... Hai să îți fac masaj la spate, orice. Nu poți să stai așa”, i-a spus cântărețul iubitei sale.

Fanii au putut observa o latură mai puțin cunoscută din relația lor.

Armin Nicoară a fost foarte afectuos cu iubita lui, pe care a început să o sărute pe corp și să îi facă masaj. Celebrul saxofonist nu s-a sfiit să se lase filmat în aceste momente intime alături de iubita lui.

Cum și-a răsfățat Armin Nicoară iubita [Sursa foto: Captura Video]