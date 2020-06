In articol:

După trei luni de izolare în Munții Apuseni, actorul Claudiu Bleonț a anunțat că va candida la postul de primar al comunei Beliș din județul Cluj.

Actorul Claudiu Bleonț candidează: vrea să fie primar în Beliș.

”Nu sunt în Beliș ca să fac politică… Iubesc Apusenii, iubesc acest loc, în care vin de trei ani, de fiecare dată când am putut să mă retrag de la Teatrul Național București, de la Teatrul Național Craiova sau din turneele mele. Sunt aici ca om care s-a dedicat să trăiască următoarea etapă de viață aici și vreau să sprijin ca cetățean comunitatea. Am proiecte ca primar și am proiecte și dacă nu ies primar”, a povestit Claudiu Bleonț despre intenția sa de a candida la postul de primar al localității Beliș din Cluj.

Citeste si: Scandal în Capitală. Primar, blocat de mafie. Scene incredibile

Mai mult, ca să dovedească faptul că nu e o glumă, Claudiu Bleonț a purtat negocieri cu mai multe partide. Zilele trecute, Claudiu Bleonț a anunțat pe Facebook că va candida la Primăria Beliș din partea PNL.

Citeste si: Adrian Albu, fratele Elsei, ucisă la Colectiv, vrea să fie primar!

Claudiu Bleonț vrea să fie primar în Beliș. Cum a ajuns actorul să aibă buletin de Beliș?

Claudiu Bleonț vrea să fie primar în Beliș. Actorul a povestit că de trei ani se tot duce la Beliș, dar înainte de pandemia de coronavirus s-a mutat acolo, și-a făcut buletin de Beliș și vrea să fie chiar primarul comunei din Cluj. Și-a mutat, așa cum spune casa din București în Beliș.

„Eu am copilărit la țară. Nu sunt un copil al orașului. Am petrecut ani și ani de zile în Apuseni… E doar o întoarcere la origini, care îmi îmbogățește un moment. Anul ăsta împlinesc 61 de ani și îmi împlinește tot ce am făcut”, a mai spus Claudiu Bleonț. De altfel, în această perioadă, Claudiu Bleonț și-a întărit legăturile de familie în Beli, recent botezând și un băiețel.

Claudiu Bleonț vrea să fie primar în Beliș. Artistul mai are patru ani până la pensie și, ca mulți mari actori înaintea lui, vrea să se reinventeze. Citeste continuarea pe stirilekanald.ro si află ce face actorul Claudiu Bleonț în Beliș