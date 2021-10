Claudiu Bleonț infectat cu virusul Covid-19! Primele declarații: "A fost ca o răceală"

In articol:

Claudiu Bleonț este unul dintre cei mai cunoscuți actori români. Acesta a absolvit în anul 1978 Liceul German Goethe din Capitală, iar apoi a studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”. Actorul și-a făcut debutul cu piesa „Fata Morgana” de Florian Grecea, în rolul lui Daniel, în 1980.

Citeste si: Claudiu Bleont e cel mai fericit tatic! "Am înţeles şi eu acum practica de a respecta părinţii"

Claudiu Bleonț depistat pozitiv la noul coronavirus!

În interviul pe care l-a acordat recent revistei VIVA.ro, actorul în vârstă de 62 de ani a povestit despre momentul în care a aflat că este pozitiv la Covid-19 și cum s-a întâmplat. „A fost ca o răceală. Aveam spectacol cu „Orchestra Titanic la Teatrul Național din București, și după am ajuns la gară, unde m-a dus colegul Richard Bovnoczki. Voiam să mă retrag, plecam la Craiova. Asta se întâmpla duminică seara, când simțeam că aș fi răcit. Luni seara, deja îmi dispăruseră gustul și mirosul. Dimineață am ieșit pozitiv. Soția mea, Iulia, s-a izolat, s-a mutat la colegi. Ea n-a avut nimic, a ieșit negativă după două teste.” este declarația celebrului Claudiu Bleonț pentru aceeași sursă citată.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Actorul Claudiu Bleonț [Sursa foto: Instagram]

Acesta a mai vorbit și despre simptomele pe care le-a prezentat, dar și despre faptul că nu știe de unde ar fi putut lua virusul. „Eu am avut doar simptome de răceală: nas înfundat, apoi fără gust, fără miros.Sunt vaccinat, așa că a fost foarte bine. Asta mi-a zis și colegul Emilian Oprea, care s-a vaccinat în aceeași perioadă cu mine. Oricum, nu știu cum am luat virusul. Prima zonă de atac a lui e nasul și gâtul, pe căile respiratorii. Iar în cazul actorilor este destul de simplu de transmis. Inițial am zis că e o răceală, pentru că la Craiova repet cu Beatrice Rancea pentru „Jocul de-a măcelul și aveam antrenamente, mișcare, am ieșit afară, eram transpirat, mă gândeam că așa am răcit. Și apropo, toți sunt vaccinați la Naționalul din Craiova.”

Citeste si: Declarații de ultimă oră ale președintelui CNCD. Asztalos Csaba spune că certifcatul verde nu este legal în România: "Accesul în instituţii publice printr-un act administrativ, adică Hotărâre de Guvern, este nelegală"

Claudiu Bleonț, primar?

Claudiu Bleonț este foarte atașat de locul în care s-a născut tatăl său. Astfel că, în ultima vreme, actorul petrece tot mai mult timp în munții Apuseni. Într-o declarație, actorul a spus că vrea să își facă curat „în curte” și că intenționează să candideze pentru funcția de primar al comunei Beliș. „Demersul meu nu este în primul rând politic, ci uman. Vreau să-mi fac curat în curte, o curte de 206 kilometri pătrați, aia e casa mea. Pentru mine, ca actor, care trăiesc pentru oameni și datorită unor oameni, autori, sunt pe scenă pentru oameni”, a spus acesta.