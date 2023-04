Cleopatra Stratan a dezvăluit ce ar face tatăl ei dacă ar afla că este însărcinată! Pavel Stratan a avut un rol important în relația ei cu Edward Sanda: "Abia așteaptă" | EXCLUSIV

In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Cleopatra și Edward au vorbit despre cum s-au cunoscut, despre relația lor înainte de nuntă, dar și despre cum au evoluat după nuntă.

Aceștia ne-au explicat cum reușesc să nu se certe niciodată și cum fiecare problemă este discutată și rezolvată. Tot aceștia ne-au povestit momentul cel mai dificil prin care au trecut împreună.

Cum va reacționa Pavel Stratan când va afla că devine bunic?

Cleopatra Stratan și Edward Sanda încă primesc întrebarea despre copil. De fiecare dată sunt sinceri cu privire la acest subiect, dar acum a venit la ăachet cu o dezvăluire. Cleopatra a vorbit despre tatăl său și modul în care crede că va reacționa atunci când va auzi vestea.

"Dacă m-aș duce acum la tata să îi spun că sunt însărcinată, cred că s-ar bucura, bineînțeles. Părinții mei și părinții lui abia așteaptă. Știu și ei că așteaptă, dar nu pun presiune pe noi în sensul în care să-l facem acum. Ne dorim copil, dar nu acum, nu e ăsta scopul. Intenționăm să ne luăm o casă și să ne ocupăm de planurile profesionale.", a declarat Cleopatra Stratan.

Pavel Stratan și-a dorit ca fiica lui să se căsătorească cu Edward Sanda

Se pare că liantul principal al relației dintre Cleopatra și Edward a fost chiar Pavel Stratan. Acesta l-a plăcut din rima pe artist și l-a văzut foarte potrivit pentru fiica sa. Cleopatra dezvăluie cum a început povestea ei de dragoste cu Edward, dar și ce rol a avut tatăl ei.

"Edward: Eu îl cunoșteam pe tatăl Cleopatrei dinainte să fiu cu ea, lucram împreună. Am stat ascunși vreo două-trei luni, dar ai noștri știau. Tremuram când ne-am întâlnit față în față, dar a fost ceva natural, nu e ca și cum ar fi fost prima oară, deja ne știam. Pornisem de la zero, dar tot erau emoțiile alea.

Cleopatra: Tatăl meu ne-a ajutat să fim împreună, și-a dorit să fiu cu Edi. Tatăl meu a avut mare încredere în Edi, ăsta e primul pas, iar dacă nu ar fi avut, nu ar fi decurs lucrurile așa. Tatălui meu i-a plăcut de Edi de la bun început, a avut încredere în el, pentru că noi înainte să fim împreună, am lucrat mult împreună. Noi am fost prieteni foarte buni. Tata știa că e ceva între noi, pentru că se vedea pe fața mea, eu am fost prima îndrăgostită de Edi de fapt. A văzut sufletul pur al lui Edi și nu a avut de e să se teamă sau să își pună întrebări sau de ce să fie sceptic. A avut încredere de la bun început și atunci când i-am zis lui tata că suntem împreună, mi-a zis că un partenere mai bun de viață decât Edi nu aș putea să am. Știa cât de îndrăgostită sunt de el.", au spus cei doi, la Bărbați vs Femei.

