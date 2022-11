Cleopatra Stratan a roșit când Măruță i-a pus o întrebare incomodă: „Cred că deviem de la subiect”. Valentin Sanfira a intervenit: „Ce e Cleo, se uită tata la emisiune?” 

In articol:

Cleopatra Stratan a fost recent pusă în fața unei întrebări incomode, care a făcut-o pe tânăra cântăreață să roșească în fața camerelor de filmat.

Vedeta și soțul ei, Edward Sanda, au fost invitați la o emisiune TV, unde au fost provocați să dezvăluie dacă și cât de des se uită la filme pentru adulți.

Tânăra cântăreață a fost foarte stânjenită, chiar în fața camerelor de filmat. [Sursa foto: Captură foto]

Valentin Sanfira, întrebare de baraj pentru colega lui de breaslă

Recent, Cleopatra Stratan, Edward Sanda și colegii lor de breaslă, Valentin Sanfira și Codruța Filip au fost invitați la emisiunea realizată de Cătălin Măruță.

Pe lângă alte subiecte pe care le-au discutat, la un moment dat prezentatorul a pus o întrebare care a făcut-o pe îndrăgita artistă să se îmbujoreze.

„Care dintre voi se uită la filme pentru adulți?”, a întrebat Cătălin Măruță.

Cei patru s-au uitat unii la ceilalți, iar cele două cupluri au aruncat „mingea” de la unul la altul.

Chiar dacă Edward a spus că nu vizionează acest fel de pelicule, Cleopatra a tăcut pur și simplu, ceea ce i-a dat de gândit lui Valentin.

Valentin Sanfira: „Ce este Cleo, se uită tata la emisiune?!”

Cleopatra Stratan: „Cred că deviem de la subiect, noi am venit să vorbim despre colinde.”, a fost dialogul dintre cele două vedete, care a făcut deliciul telespectatorilor.

Codruța Filip și Valentin Sanfira [Sursa foto: Captură foto]

Cei patru artiști au o surpriză pentru fanii lor

Pentru că nu mai este mult până la începutul sărbătorilor de iarnă, Cleopatra Stratan, Edward Sada, Codruța Filip și Valentin Sanfira au pregătit un colind pentru cei care îi iubesc.

„Am scris acest colind în timpul unei sesiuni la care am participat atât eu, cât și Edi, Codruța și Vali. Ideea de bază a piesei a pornit chiar de la Vali, iar nouă ne-a plăcut și de aici am dezvoltat și a ieșit acest cântec fain. Ne-am dorit să iasă un proiect super optimist și să transmitem o stare foarte bună prin el. Ne-am distrat foarte mult, atât la studio când am înregistrat «Moșule de unde ai bani?», cât și la filmări, unde am râs în hohote.”, a povestit Cleopatra Stratan cu ceva timp în urmă.