Cleopatra Stratan, gestul bizar care l-a speriat pe Edward Sanda! Cum a reacționat artistul când a descoperit ce obișnuiește să facă soția lui

In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează una dintre cele mai iubite perechi din showbiz-ul autohton. Relația lor a început în urmă cu câțiva ani și încă din primele momente și-au dat seama că sunt făcut unul pentru celălalt, iar iubirea dintre ei a crezut în fiecare zi.

După ce s-au căsătorit, s-au mutat împreună, iar atunci s-au cunoscut cu totul. Artistul a aflat despre soția lui că face un lucru total neobișnuit și ieșit din comun, iar prima oară când a fost martor la asta s-a speriat destul de tare.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan [Sursa foto: Instagram]

Edward Sanda: „Eu când am auzit-o prima dată m-am speriat”. Gestul neobișnuit făcut de Cleopatra Stratan

Cei doi au fost prezenți recent într-un podcast, unde au făcut o dezvăluire total neașteptată din spatele ușilor închise. Se pare că artista are un gest bizar cu care Edward Sanda s-a obișnuit cu greu, căci prima oară când a auzit l-a băgat în sperieți. Se pare că atunci când face treabă prin casă sau are de lucru, Cleopatra Stratan vorbește singură cu ea și își spune cu voce tare ce trebuie să facă, iar atunci când se întreabă ceva își mai și răspunde singură.

Cleopatra Stratan: Da, vorbesc singură foarte des.

Edward Sanda: Da, eu când am auzit-o prima dată m-am speriat.

Îmi spun cu voce tare ce trebuie să fac.Și mai și răspunde.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan [Sursa foto: Instagram]

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre viața trăită în doi

S-au căsătorit la o vârstă fragedă. Ea abia împlinise 18 ani, iar el avea doar 23 de ani, însă asta nu i-a împiedicat să-și vadă visul împlinit, acela de a a-și uni destinele în fața lui Dumnezeu. Viața lor a căpătat un nou sens, iar acum sun de nedespărțit. Cât despre micile certuri, ei bine între cei doi nici nu se pune problema. Cleopatra Stratan și Edward Sanda gestionează foarte bine micile conflicte, care oricum sunt aproape inexistente.

Cleopatra Stratan: Viața de femeie căsătorită este frumoasă și fericită. Noi nu ne certăm niciodată. Avem situații în care eu am o părere, iar el are altă părere, încercăm să o discutăm și rezolvăm orice

Edward Sanda: Femeia are întotdeauna dreptate, se zice. Câteodată, da!

Cleopatra Stratan: Câteodată? Cam des!