Cleopatra Stratan și Edward Sanda au împlinit un an de la căsătorie! Mesajele emoționante transmise de cei doi: „Trăiri și sentimente unice”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au împlinit ieri un an de când și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu. Cei doi tineri au rămas la fel de îndrăgostiți ca în prima zi, iar această zi marchează unul dintre cele ma importante evenimente din viața lor de până acum.

Tinerii îndrăgostiți au scris fiecare câte un mesaj de dragoste pe care l-au postat în mediul online.

Deși în ochii multora sunt încă foarte tineri, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au făcut un pas foarte important în viața lor în momentul în care au decis să se căsătorească, fiind convinși de faptul că iubirea lor nu se va sfârși niciodată. Se pare că dragostea dintre ei a fost mai puternică decât orice, iar acum se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece. Fiecare a postat câte un mesaj special pe Instagram, cu ocazia împlinirii unui an de la căsătorie.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, mesaj emoționant cu ocazia împlinirii unui an de la căsătorie

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au celebrat ziua în care și-au spus „Da” la bine și la greu. Artistul nu putea să nu țină cont de această zi specială a vieții lui, așa că a postat în mediul online o declarație de dragoste pentru soția sa, un scurt mesaj în care își exprimă sincerele sentimente față de cea alături de care trăiește fiecare secundă.

„1 an de când am spus “Da”! Te iubesc infinit, regina mea! 1 an plin de trăiri și sentimente unice! Mulțumesc că exiști în viața mea în fiecare zi!”, a scris Edward Sanda pe rețelele de socializare.

Nici Cleopatra Stratan nu s-a lăsat mai prejos, pentru că, și ea la rândul ei a postat un mesaj la fel de emoționant pentru soțul său, în care își exprimă dragostea necondiționată pe care i-o poartă.

„Te iubesc dintotdeauna pentru totdeauna! Astăzi împlinim 1 an de când ne-am unit oficial destinele!”, a scris Cleopatra Stratan.