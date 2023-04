Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre cel mai greu moment din relația lor: “Nu dorim la nimeni” În cuplul lor nu a fost mereu numai roz | EXCLUSIV

In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost invitați în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Cleopatra și Edward au vorbit despre cum s-au cunoscut, despre relația lor înainte de nuntă, dar și despre cum au evoluat după nuntă.

Au menționat și care a fost cel mai mare impas în relația lor de cuplu, de-a lungul timpului.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, totul despre cea mai grea perioadă în relația de cuplu

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri celebre. Însă, ca în orice relație, lucrurile nu au fost întotdeauna roz. Aceștia au povestit despre cea mai grea perioadă prin care au trecut ca și cuplu.

"Ce nu o să pot să uit vreodată în viața mea este sentimentul și momentul în care a venit Edi în Chișinău după 5 luni în care am stat la distanță, în pandemie. A fost cred cea mai lungă așteptare pe care am avut-o, aveam impresia că nu se mai termină ziua aia. Nu dorim la nimeni să treacă prin chestia asta. Să nu treacă prin distanța prin care am trecut noi, în sensul în care noi nu știam ce se întâmplă. Am avut o situație...noi eram împreună din februarie și în martie s-a dat lockdown, pur și simplu. A fost cea mai mare provocare. Eu eram la ai mei acasă la Chișinău, la școală, el era la București. Nimeni nu știa cât o să dureze, ce o să se întâmple mai departe, era o nebuloasă totală. Ba se închideau granițele, ba se deschideau și tot așa. Asta a ținut vreo 5 luni de zile. În iulie abia s-au deschis granițele, s-a mai liniștit treaba cu carantina, cu restricțiile și el putea să vină în țară.", a declarat Cleopatra Stratan.

Cum va reacționa Pavel Stratan când va afla că devine bunic?

Cleopatra Stratan și Edward Sanda încă primesc întrebarea despre copil. De fiecare dată sunt sinceri cu privire la acest subiect, dar acum a venit la pachet cu o dezvăluire. Cleopatra a vorbit despre tatăl său și modul în care crede că va reacționa atunci când va auzi vestea.

"Dacă m-aș duce acum la tata să îi spun că sunt însărcinată, cred că s-ar bucura, bineînțeles. Părinții mei și părinții lui abia așteaptă. Știu și ei că așteaptă, dar nu pun presiune pe noi în sensul în care să-l facem acum. Ne dorim copil, dar nu acum, nu e ăsta scopul. Intenționăm să ne luăm o casă și să ne ocupăm de planurile profesionale.", a mărturisit Cleopatra Stratan, la WOWnews.

