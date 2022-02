Cleopatra Stratan trece prin clipe grele! Părinții artistei sunt în Republica Moldova, aproape de conflictul dintre Rusia și Ucraina: „E stare de alertă în Moldova”

In articol:

Conflictul militar dintre Rusia și Ucraina a îngrozit o lume întreagă. Cu atât mai mult, cei care au rude sau prieteni ce se află fie în zona de război, fie în apropierea frontului, se tem pentru siguranța și viața acestora.

Claopatra Stratan trece prin momente extrem de grele, căci părinții ei se află în Republica Moldova, țară care se află chiar în apropierea conflictului militar dintre cele două țări.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, clipe de tensiune! Părinții artistei, foarte aproape de zona de conflict dintre Rusia și Ucraina

Tânăra trece prin momente de maximă tensiune, căci mama și tatăl ei locuiesc în Republica Moldova, țară ce se află chiar la graniță cu Ucraina, acolo unde s-au dat mai multe lupte între militarii ruși și cei ucrainieni. Pavel Stratan, soția lui și fiul acestora se află chiar în apropiere de locul unde s-au dus lupte câncene între cele două țări. Situația din Republica Moldova este incertă la acest momente. Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt îngrijorați și deja au făcut planuri. În ca de urgență, tinerii îi vor găzdui pe părinții artistei la București, acolo unde locuiesc deja de o bună bucată de timp.

Cântărețul a făcut primele declarații pe acest subiect și spune că nici măcar nu se poate gândi la un asemenea scenariu îngrozitor. Ba mai mult, acesta spune că aproape că nu-i vine să creadă ce timpuri trăiește.

„Cleopatra are părinții acolo, toate rudele sunt acolo. Oricum, am înțeles că e stare de alertă în Moldova. Sunt vecini și sper să nu invadeze și Moldova. Dacă s-ar întâmpla, îți dai seama că o să vină ai ei aici. O să stea la noi. Doamne ferește, nu vreau să îmi fac scenariul! Eu și acum am impresia că e un film când mă uit în presă la ce se întâmplă!”, a declarat Edward Sanda pentru cancan.ro, conform substanțial.ro .