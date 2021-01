Clipe de groază pentru Majda de la Survivor! Faimoasa a leșinat pe brațele medicilor: „Nu mai văd!”

In articol:

Faimoasa Majda de la Survior a început să se simtă rău în timpul jocului pentru imunitate. Stresul, lipsa hranei, dar și soarele arzător din Republica Dominicană și-au pus amprenta asupra stării ei de sănătate.

Majda le-a spus colegilor de echipă de la Survivor România 2021 că nu se simte bine.

Deși spunea că se simte slăbită și amețită, Faimoasa a insistat să intre pe traseu, dornică să lupte pentru echipa ei și să aducă un punct care ar fi contat mult în jocul pentru imunitate. Faimoșii, însă, i-au spus că nu intre pe traseu dacă nu se simte în stare.

„Mă doare foarte tare stomacul și îmi vine să vomit, dar nu am ce să fac. Nu am cum, că cedez punctul după. Am vomitat un pic mai devreme și sunt foarte amețită, dar eu vreau să intru. Am vomitat doar apă și ușor galben, suc gastric.

Mă doare rău de tot stomacul, dar mă duc pe traseu. Îmi sime buzele foarte amorțite (n.r buzele), nu știu de ce”, spunea Majda.

„Am palpat ceva aici! V-am spus să îmi ziceți din timp!”, a spus medicul.

Majda a leșinat în drum spre amblanță

Însă, pentru că era vizibil că Majda nu se simțea bine, un medicul care a venit să o consulte a concluzionat că Faimoasa nu ar trebui să intre

pe traseu, căci starea ei din acel moment nu îi permitea aceste lucru. În drum spre ambulanță, frumoasa mulatră a leșinat și a fost cărată pe brațe, apoi a fost transportată de urgență la spital.

„Nu văd”,a spus Majda, înainte de a se prăbuși pe brațele medicilor.

Primele informații despre Majda de la Survivor

Majda nu a participat la consiliu.

"In ceea ce o priveste pe Majda, din echipa Faimosilor, se afla la spital, continua investigatiile medicale. Insa ea poate fi votata de catre public.",a fost anuntul lui Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România.