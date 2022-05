Clipe de panică în familia lui Culiță Sterp! Nepoata artistului a ajuns la spital: "Starea Carlei e gravă"

In articol:

Ileana, sora lui Culiță Sterp, trece prin momente extrem de dificile. Fiica ei, Carla, s-a îmbolnăvit în timp ce se aflau într-o vacanță, în Tenerife, și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ileana Sterp: "Eu apelez la un spital chiar în cazuri grave, iar acum simt că starea Carlei e gravă"

Sora lui Culiță și soțul ei au plecat în vacanță împreună cu fiica lor și niște prieteni, însă când au ajuns s-au confruntat cu o situație delicată. Fetița nu s-a simțit bine, așa că Ileana și Daniel au decis să o ducă la spital, pentru a primi îngrijiri de specialitate: "Situația nu e foarte roz. Eu apelez la un spital chiar în cazuri grave, iar acum simt că starea Carlei e gravă. Trebuie să găsim un spital și să mergem să o vadă cineva. Nu mai zic de faptul că sunt nedormită de nu mai știu când. Bine, asta nici nu mai contează.", a scris Ileana Sterp, pe rețelele de socializare.

Ileana Sterp și soțul ei, alături de fetița lor [Sursa foto: Instagram]

"Respiră foarte greu și plânge mult"

Ileana Sterp dezvăluit că a început să se îngrijoreze pentru fiica ei în momentul în care a observat că micuța are o tuse seacă și nu poate respira normal. Din fericire, sora lui Culiță și soțul ei au reușit să o transporte repede pe Carla la spital, iar acum fetița se află sub tratament: "Scumpa mea are o tuse seacă urâtă, foarte urâtă. Respiră foarte greu și plânge mult. Am venit la spital ajutați de o doamnă din România foarte cumsecade.

La spital am dat de o asistentă româncă și toate lucrurile au decurs mai bine decât mă așteptam. Carla a primit tratament și sper să se facă bine cât mai repede. Vouă vă mulțumesc pentru griji.", a mai scris Ileana Sterp, pe contul personal de Instagram.