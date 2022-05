Clipe de panică pentru Jojo și Paul Ipate! Fetița lor a ajuns de urgență la spital: "S-a deshidratat destul de tare"

In articol:

Jojo și Paul Ipate au trecut prin momente extrem de dificile, în urmă cu câteva zile. Actrița a povestit că cei doi copii ai lor au fost diagnosticați cu enterocolită.

Din nefericire, Zora s-a simțit mai rău, așa că a avut nevoie urgentă de ajutorul medicilor

Fetița lui Jojo și a lui Paul Ipate a fost internată în spital

Jojo și Paul Ipate au trecut printr-o perioadă tensionată în preajma sărbătorilor. Achim, fiul celor doi, a făcut enterocolită. Deși micuțul și-a revenit destul de repede, situația s-a complicat atunci când și sora lui a primit același diagnostic din partea medicilor. Zora nu a scăpat atât de ușor, căci a fost nevoită să stea internată câteva zile, pentru a se pune din nou pe picioare: "Înainte de Paște Achim a făcut enterocolită. Deși s-a simțit rău, mititelul, a depășit episodul destul de bine și nu a necesitat internare. La câteva zile după, Zora a luat și ea virusul și s-a deshidratat destul de tare.

Așa că am ajuns cu ea la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii “Grigore Alexandrescu”. Vineri dimineața, înainte de premiera piesei “O farsa de 2 lei”, am internat-o pe Zora la spital pentru că era deshidratată și apatică. A rămas acolo cu mama câteva ore, până când am terminat eu și cu Paul spectacolul. După premieră am fugit la spital și m-am internat eu cu ea." , a scris Jojo, pe contul personal de Instagram.

Cum se simte Zora acum, după ce a fost externată?

Jojo a declarat că fiica ei și-a revenit și a fost externată din spital. Actrița a mărturisit că este recunoscătoare medicilor care au tratat-o pe Zora, pentru modul în care s-au ocupat de micuță: "După două nopți și două zile petrecute acolo, Zora și-a revenit și sunt recunoscătoare pentru asta. Mulțumesc din tot sufletul meu așadar medicilor, doamnelor asistente și îngrijitoare, începând cu cei de la triaj și continuând cu toți ceilalți pentru calm, prezență, profesionalism și capacitatea de a comunica impecabil printr-un limbaj adecvat și jucăuș cu copilul meu de 5 ani, care a trăit experiența spitalizării pentru prima oară.

Ne-am simțit în siguranță, bine îngrijite, protejate, permanent informate și azi am ajuns cu bine acasă. Atenție mare la enterocolită, erau multe cazuri și atât Achim cât și Zora au vaccinul făcut pentru Rotavirus. După această experiență îngrijorătoare, care ni s-a părut că a durat o eternitate, ne-am dat seama că tot sănătatea este cea mai importantă! Vă îmbrățișam!", a încheiat Jojo.