Clipe de panică pentru Monica Tatoiu! A fost la un pas de tragedie în trafic. Afacerista a tras un semnal de alarmă: „Am stat cu inima cât un purice”

Monica Tatoiu a trecut prin clipe de panică, după ce a fost la un pas de tragedie pe o șosea din Europa. Totul s-a întâmplat în urmă cu ceva timp, când femeia de afaceri se întorcea în România din vacanța petrecută pe meleagurile străine.

Deși putea să se întâmple un adevărat dezastru, aceasta a evitat totul în ultima clipă. Iată ce a dezvăluit acum și ce recomandare le face autorităților!

Monica Tatoiu, la un pas de tragedie pe șosea

Monica Tatoiu este una dintre cele mai apreciate și cunoscute femei din showbiz-ul românesc. Cu toate acestea, însă, puține persoane știu că afacerista a trecut prin clipe de panică, în urmă cu ceva vreme. Femeia de afaceri a fost la un pas de tragedie, chiar pe o șosea din Europa. Din fericire, aceasta a reușit să evite impactul în ultima clipă, însă a fost extrem de speriată.

Având în vedere numărul uriaș de accidente rutiere din ultima perioadă, vedeta trage un semnal de alarmă și recomandă autorităților să ia măsuri în ceea ce privește traficul autoturismelor, precum camere de supraveghere și reținerea permiselor auto. Prin acest mod, Monica Tatoiu este de părere că situațiile s-ar remedia.

„Am avut probleme pe drum. Am crezut că… se circulă înfiorător, am stat cu inima cât un purice. La 120 km pe stradă, italienii sunt foarte agresivi, cea mai nasoală a fost întoarcerea în țară. Sunt mașini care îți taie fața. Trebuie camere. Sunt o grămadă de tineri care te omoară, eu sunt de acord să pună camere și să li se ia carnetele. Cu cât te apropii de România vezi cum se conduce cu viteză. Ne-au povestit niște prieteni că românii sunt primi care fac accident.”, a mărturisit Monica Tatoiu, în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit spynews.ro.

Ce spunea Monica Tatoiu despre Vlad Pascu, tânărul care a provocat un accident mortal în 2 mai

A trecut ceva timp de la tragedia din 2 mai, unde Vlad Pascu a lovit mortal doi tineri nevinovați. Tânărul s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise și a provocat un accident foarte grav.

Ulterior, au ieșit la iveală detalii cu adevărat revoltătoare, din care reiese că băiatul era cunoscut pentru faptul că se urca adesea la volan, deși starea lui era tulburată de consumul substanțelor interzise.

Mai multe persoane au vorbit public despre caz, printre acestea fiind și Monica Tatoiu. La scurt timp după evenimentul nefericit, femeia de afaceri a făcut dezvăluiri incredibile despre părinții tânărului teribilist. Ei bine, aceasta a mărturisit că a avut parte de anumite situații neplăcute în trecut, iar vinovatul ar fi chiar tatăl lui Vlad. Acesta ar fi amenințat-o cu moartea pe vedetă, ulterior fiind nevoie de implicarea autorităților.

„Îl știu de când era mic, avea 3-4 ani. Tatăl lui amenința că ne omoară, că ne face, că ne drege cu el de mână. Avea exact aceeași coafură, aceeași atitudine pe care o are copilul acum. Ne amenința pentru că îl împiedicam să pună mâna pe pepiniera Bucureștiului. Voiam să salvăm un parc, niște copaci, niște păsări. Am avut trei sau patru ani procese cu el. Soțul meu s-a îmbolnăvit grav atunci. Până la urmă l-a dovedit, dar atenție! Acest om, tatăl acestui copil... copilul nu are nicio vină”, spunea Monica Tatoiu, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni televizate.

