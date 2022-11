Clipe pline de emoție pentru un soldat ucrainean! Militarul s-a reîntâlnit cu bunica lui, după ce trupele ruse s-au retras din Herson

In articol:

Războiul din Ucraina a făcut sute de mii de victime, a răpit o mulțime de vieți și a separat familii. Toate mamele, bunicii și tații care au fii pe front îi așteaptă cu sufletul la gură să se întoarcă acasă.

Cei care au rude și prieteni în linia întâi de apărare a Ucrainei nu pot decât să se roage ca cei dragi lor să rămână în

viață și sănătoși.

Când și-a văzut nepotul, femeia a căzut în genunchi de emoție. [Sursa foto: Captură foto]

Semnele arată din ce în ce mai bine pentru trupele ucrainene. Forțele rusești s-au retras din Herson, capitala singurei regiuni pe care au cucerit-o în opt luni și jumătate de lupte crâncene.

Astfel, Forțele Armate ale Ucrainei s-au întors în regiune. Presa internațională notează că decizia Kremlinului de a retrage trupele din acea zonă a Ucrainei vine la doar o lună după ce Moscova a organizat festivități pentru a sărbători

anexarea unor regiuni din Ucraina: Herson, Zaporijia, Donețk și Lugansk.

Iată că, odată cu întoarcerea soldaților ucraineni în orașul Herson, aceștia au parte de cele mai călduroase și mai emoționante primiri din partea familiei pe care au fost nevoiți să o lase în urmă.

Este și cazul unui militar care a venit în sfârșit înapoi, la casa bunicii sale. Femeia îl aștepta în poartă, iar când l-a văzut viu a căzut pur și simplu în genunchi, fiind copleșită de bucurie.

Și tânărul aștepta cu nerăbdare să o ia în brațe pe bunica sa, așa că a luat-o la goană pe stradă, până ce a ajuns la casa femeii. Aceasta i-a sărit în brațe iar tânărul s-a aplecat imediat la pământ, unde au rămas îmbrățișați, plângând, timp de mai multe minute.

