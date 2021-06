Codin Maticiuc a dat viața de noapte pe cea de părinte! „Nevastă-mea ar zice că eu sunt un tată îngrozitor” Cum s-a schimbat de când s-a născut fiica lui

In articol:

Codin Maticiuc nu mai are nevoie de nicio introducere, căci toată lumea îl știe. Este un afacerist de succes care adora petrecerile și viața de noapte, doar că toate aceste plăceri s-au schimbat total de când s-a născut Smaranda.

Fiica lui a devenit imediat centrul universului său, iar acum milionarul se împarte doar între muncă și familie.

Codin Maticiuc, un părinte dedicat: „N evastă-mea ar zice că eu sunt un tată îngrozitor ”

Deși toată lumea îl știa drept un „crai de București”, puțini știu că încă de la 23 de ani își dorea să devină tată și tânjea la viața de familie. Afaceristul spune că adoră să petreacă timp cu Smaranda, fiica lui, și încearcă să-i dedice cât de mult timp poate. El și mama fiicei sale sunt foarte atenți la modul în care o cresc pe fetiță și vor să se asigure că primește o educație exemplară. Cât despre rolul de tată, Codin Maticiuc spune că partenera lui de viață nu l-ar numi chiar un părinte atât de bun, căci consideră că ea face toată treaba.

„Dacă ai întreba-o pe nevastă-mea ea ar zice că eu sunt un tată îngrozitor, că ea face tot, iar eu nu fac nimic. Pe instagram părem mai buni și chiar și mai înalt. Tot timpul avem de lucrat la toate capitolele din viața noastră. Eu îmi doresc să fiu tată de mult timp, de la 23 de ani.

Îmi place să petrec timp alături de fetița mea. Vorbește de m-a zăpăcit. Mereu mă roagă să nu plec, când o aud e groasă. Nu trebuie ca unul să fie părintele bun și unul rău. Când greșește, iar nevastă-mea se leagă de ea, eu trebuie să o susțin. Are momente când încearcă să ne încalece cu plânsul. Încercăm să o facem să nu devină o alintată și o mofturoasă”, a declarat Codin Maticiuc la un post de televiziune.

Codin Maticiuc, despre experiența COVID

Milionarul și familia lui s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 anul trecut, însă toți au făcut o formă ușoară de boală și au trecut cu bine peste această experiență.

„Anyway, haideți că vă spun de la început. Suntem bolnavi toți din casă, eu, iubita și copiii. Simptome nu prea avem cum nu prea avem nici gust nici miros. Duminica trecută am observat asta și m-am gândit că e posibil să am coronavirus.

De trei zile eram înfundat dar am pus asta pe seama jucatului de fotbal afară.

Luni m-am programat la test. Am sunat la Ok Medical căci din câte știu sunt singurii care pentru 250 de lei îți fac testul acasă. Cum noi eram mulți (cu părinții mei) chiar merita 250 de lei deplasarea lor, protejându-i și pe alții de ieșirea noastră pentru testare.

Luni seară am primit rezultatul: pozitiv. Am avut noroc că părinții mei și ai ei au nu a au fost infectați. Alt noroc este că am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care să ne supere. Doamne ajută!”, povestestea Codin la acea vreme.