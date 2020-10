Codin Maticiuc s-a infectat cu noul coronavirus: ”Nu, nu este o glumă macabră... Este o realitate!”

Codin Maticiuc [Sursa foto: Facebook]

Codin Maticiuc a anunțat în această după amiază pe rețelele sociale că este infectat cu noul coronavirus, atât el cât și membrii familiei lui.

”Am covid19. Nu, nu este o glumă macabră de Valentine's Day. Este o realitate. Una de care m-am ferit de când a început pandemia cât de mult am putut. Aproape ca regret acum ca n-am fost deloc la LOFT vara asta...”, scrie Maticiuc pe Facebook.

Codin Maticiuc[Sursa foto: Facebook]

Actorul povește cum a început să bănuiască că este infectat, după ce gustul și mirosul îi dispăruseră și s-a gândit să facă testul pentru COVID, acasă.

„Anyway, haideți că vă spun de la început. Suntem bolnavi toți din casă, eu, iubita și copiii. Simptome nu prea avem cum nu prea avem nici gust nici miros. Duminica trecută am observat asta și m-am gândit că e posibil să am coronavirus. De trei zile eram înfundat dar am pus asta pe seama jucatului de fotbal afară.

Luni m-am programat la test. Am sunat la Ok Medical căci din câte știu sunt singurii care pentru 250 de lei îți fac testul acasă. Cum noi eram mulți (cu părinții mei) chiar merita 250 de lei deplasarea lor, protejându-i și pe alții de ieșirea noastră pentru testare.

Luni seară am primit rezultatul: pozitiv. Am avut noroc că părinții mei și ai ei au nu a au fost infectați. Alt noroc este că am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care să ne supere. Doamne ajută!”, povestește Codin.

Codin nu știe de unde a contractat virusul

Codin Maticiuc povestește firul întâmplărilor și se amuză pe seama acestora.

„Câteva fun facts: 1 nu am sunat la DSP căci mi-au spus cei de la OK Medical că anunțaseră ei și 48 de ore mai târziu, DSP-ul m-a sunat pentru ancheta epidemiologică. 2 încă de luni i-am anunțat pe toți cei cu care m-am văzut cu 7 zile în urmă. Nimeni nu s-a îmbolnăvit, ce-i drept am fost prudenți. 3 nu am nicio idee de unde am luat eu. Am fost cât de prudent este omenește posibil cu erorile de rigoare incluse. 4 iau doar vitamine pe post de tratament 5 anunțul public îl fac astăzi, după finala Masked Singer România pentru că nici eu, nici ProTv-ul nu ne-am dorit că audiențele zdrobitoare de concurență pe care le-am înregistrat aseară să fie puse de concurența pe seama unui "stunt de PR" sau ceva de genul. Știu, suntem paranoici dar suflatul în iaurt a devenit sport național.”, a mai spus afaceristul.

Maticiuc are o formă ușoară a virusului

Actorul trage un semnal de alarmă și îndeamnă oamenii să se protejeze, să poarte mască pentru că nu este de glumit cu acest virus. Acesta le mai atrage atenția autorităților să facă schimbări și îmbunătățiri în sistemul sanitar românesc pentru că sunt necesare.

”În concluzie: Am covid19, eu și ai mei și cel puțin deocamdată este cea mai ușoară răceală pe care am avut-o vreodată. Asta nu înseamnă că alții nu suferă sau că noi nu am fost norocoși. Am fost, slavă Domnului. Protejați-vă cât puteți. Purtați mască, nu e atât de greu. Încercați să amânați cât puteți momentul contactării acestui virus care poate fi fatal pentru oamenii în vârstă. În același timp aș vrea să menționez că sunt impresionat de măsurile luate de guvern pentru combaterea acestui virus. Bănuiesc că astăzi, la 5 ani de la Colectiv, ei vor lua măsuri drastice și pentru distrugerea bacteriilor intraspitalicești și poate îmi vor face concurența la inițiativa mea #spitalepublicedinbaniprivati cu mult mai puternicul #spitalepublicedinbanipublici. Bănuiesc că dacă au oprit planeta pentru covid, vor muta munții de acum pentru sistemul sanitar din România.”, a conchis Maticiuc.

