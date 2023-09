Codin Maticiuc și fiica sa joacă împreună într-un nou film! Cum a fost experiența pe platourile de filmare pentru Smaranda: „Mi s-a părut că am fost destul de strict”

In articol:

Codin Maticiuc este, fără îndoială, una dintre cele mai importante personalități din showbizul autohton. De-a lungul anilor a reușit să-și clădească o carieră de succes ca actor și producător de filme, iar producțiile sale cinematografice s-au bucurat de un real succes în rândul spectatorilor.

Pe de altă parte, una dintre cele mai importante realizări ale artistului sunt chiar proiectele sale de voluntariat. De partea sa s-au alăturat și alte nume importante din industrie, motiv pentru care au reușit să adune sume considerabile de bani pentru cei greu încercați de soartă.

Mai mult decât atât, are și o familie frumoasă, de care este foarte mândru. Mai mult, se pare că Smaranda, fiica sa cea mare, îi moștenește talentul actoricesc, iar cei doi vor apărea într-un film. Cum a fost toată această experiență pentru ei?

Codin Maticiuc și fiica sa joacă împreună într-un nou film

Codin Maticiuc este un bărbat împlinit atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Actorul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Ana Pandeli, alături de care are două fiice minunate. De asemenea, partenera sa de viață are încă un fiu dintr-o relație anterioară, despre care vedeta spune întotdeauna că este ca propriul său copil.

Codin Maticiuc are cu să se mândrească, mai ales că va apărea alături de fiica sa, Smaranda, într-un nou film, în care vor fi chiar tată și fiică, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru el.

„A fost cooptată pentru că suntem destul de apropiați de tot ce înseamnă Zurli ca fenomen și ca brand. Eu sunt aproape de Mirela Retegan și tot ce face ea pe partea de caritate. O susțin și fundația mea este una dintre susținătoarele fundației ei, dar și ea ne susține pe noi și e cu sufletul lângă noi. Așa că a venit natural ca atunci când au făcut primul lor film să-i propună Smarandei și mie: “Nu vreți să apăreți amândoi, tată – fiică, în filmul nostru?” Și am răspuns afirmativ cu ușurință chiar.” , a mărturisit Codin Maticiuc pentru Playtech.ro.

Cum a fost toată această experiență pentru Smaranda?

Cum a fost toată această experiență pentru Smaranda?

Codin Maticiuc spune că nu a fost emoționat, însă și-a luat rolul în serios, ba chiar mărturisește că a fost destul de strict cu fiica sa din acest punct de vedere. Îi spunea să se concentreze asupra replicilor pentru ca totul să iasă perfect.

Se pare că este vorba despre un film destinat copiilor, însă artistul este foarte fericit datorită faptului că joacă alături de fiica sa și că au putut să trăiască împreună această minunată experiență.

„Emoții nu am avut, dar mi s-a părut că am fost destul de strict: concentrează-te, nu plecai de aici! Că se făcea dubla și eu încercam să îi explic că trebuie să plecăm din același loc și să ajungem în același loc. Am fost destul de strict așa, pentru că îmi doream să fie bine.(...)

Sunt un tată cu câțiva copii într-un parc, avem o secvență în care ne jucăm cu mingea, mingea ne este furată de Tura Vura, o aruncă într-un copac și nu ne descurcăm să o luăm din copacul acela și vine Mulțumesc și ne salvează.”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.