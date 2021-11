Codruț de la Puterea Dragostei și Antonia nu se mai feresc! Cei doi s-au afișat în văzul lumii, după ce tânărul a recunoscut că o place

In articol:

Codruț și Antonia s-au întâlnit, după ce s-a tot zvonit că formează un cuplu. Blondina și fostul concurent de la Puterea Dragostei nu se mai feresc și astăzi, tânărul a postat o fotografie pe contul lui de Instagram, în care se află alături de Antonia. Alexandra se pare că este deja istorie pentru Codruț, care conturează o relație specială cu Antonia.

Acesta a declarat, într-un interviu recent pentru WOWbiz.ro, că se gândește la o relație cu Antonia și se pare că au trecut și la treabă.

Codrut si Antonia [Sursa foto: Instagram]

Codruț de la Puterea Dragostei a cucerit-o pe Antonia

Codruț de la Puterea Dragostei a dezvăluit, de curând, că se află în cunoaștere cu Antonia, una dintre concurentele de la "Puterea Dragostei", cu care s-a întâlnit de mai multe ori și căreia i-a cumpărat și un buchet de trandafiri: "Nu am petrecut toată noaptea la hotel, am stat câteva ore. Eu eram la mașină, iar ea s-a dus cu prietena ei să mănânce, mă văzuse din mașină. Când a coborât, a stat și s-a uitat la mine. A început să zâmbească. Este o fată frumoasă. E bine, e ce trebuie.

Am stat în camere separate, ea nu știa așa bine. Are o perioadă scurtă în emisiune. Nu prea știe că se interpretează orice chestie. Știam că dacă mă fac văzut, lumea va înțelege cu totul altceva, Nu voiam să îi fac o imagine proastă. Am zis să mă feresc. Nu avem încă relație, dar acolo suntem. După cum v-am obișnuit, eu intru și spun verde în față. Dacă mint, mă prindeți. I-am dus trandafiri, nu puteam să mă prezint cu mâna goală. Am pus pe Instagram cu trandafirii.", a declarat Codruț, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Antonia [Sursa foto: Instagram]