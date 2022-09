Codruț Pop, lovitură dură pentru Alexandra! “Am altă iubită” Cine este femeia care a înlocuit-o pe blondină? | EXCLUSIV

In articol:

Codruț Pop a pus punct relației cu Alexandra. Invitat în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Codruț a vorbit despre motivele care l-au determinat să nu mai continue povestea de dragoste cu Alexandra Cărare. Acesta a menționat că distanța, comportamentul ei, neîncrederea, dar și acuzele pe care i le aducea, l-au făcut să se distanțeze.

Codruț și Alexandra s-au despărțit definitiv

Tânărul a menționat că în acest moment nu mai simte nimic pentru fosta iubită, a spus că a uitat-o și a dezvăluit că are o nouă iubită, pe nume Ramona.

Codruț și Alexandra au avut o relație plină de suișuri și coborâșuri, însă tot timpul a existat ceva care îi unea. De data aceasta, despărțirea pare să fie serioasă, iar Codruț declară în exclusivitate pentru WOWbiz că povestea lor a luat sfârșit pentru totdeauna.

"Noi am mai încercat, dar nu este să fie pentru că o dată ce se rupe, oricât ai vrea să sudezi relația, nu mai ține. Era un stres continuu. Am decis amândoi să punem punct definitiv. A fost de acord comun. Am ajuns la o saturație din toate punctele de vedere, atât eu cât și ea. Eu unul nu aș mai putea rămâne prieten cu ea. Ciorba reîncălzită nu mai are același gust, o mănânci când ți-e foame, dar tot nu mai are același gust. A trecut multi timp și nu mai este nimic.", a povestit Codruț.

Codruț are o nouă iubită

În tot acest timp cât au fost despărțiți, Codruț nu a stat degeaba și și-a făcut o nouă iubită. Numele ei este Ramona, locuiește în Deva și se pare că îl face foarte fericit pe Codruț. Acesta ne-a spus totul despre relația lui actuală, făcând o comparație între cele două femei din viața lui.

"I-a luat altcineva locul Alexandrei. Sunt cu o altă femeie. E un început, câteva săptămâni și sper să fei bine. Pe această cale, Ramona mea, te pup. Așa o cheamă. Sper să fie o relație de lungă durată. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut și acum suntem la început de relație. E de la Deva ea. Am cunoscut-o în mediul online. Ea mi-a dat un like pe TikTok și de acolo a început totul. Este atrăgătoare din toate punctele de vedere. E blondă, am eu ceva pentru blonde.(...) E mai cuminte Ramona decât Alexandra, asta până se enervează.", a declarat Codruț, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

