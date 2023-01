Codruța l-a dat de gol pe Valentin Sanfira! Ce a dezvăluit public despre soțul ei?! Artistul, vizibil deranjat: „Știi de ce face așa?!”

In articol:

Codruța Filip și Valentin Sanfira formează unul dintre cele mai iubite și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar fanii lor sunt extrem de încântați să-i vadă împreună și îi privesc cu sufletul la gură, de fiecare dată când apar pe micile ecrane.

Ei bine, recent, cei doi soți au fost prezenți în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, iar frumoasa cântăreață a făcut o dezvăluire despre partenerul ei, dar Valentin nu

a părut prea încântat de acest aspect. Mai precis, Codruța a spus că au sărbătorit ziua de naștere a partenerului, căci a împlinit vârsta de 33 de ani, însă dezvăluirea nu prea i-a picat bine artistului.

De precizat este că, între cei doi nu a fost vorba de o supărare serioasă, căci ambii parteneri și-au obișnuit fanii să-i înveselească cu micile lor înțepături, făcute mereu în spirit de glumă.

Cătălin Măruță: Am văzut că a avut grijă de tine la final de an, e ceva extraordinar, îți dădea să mănânci.

Valentin Sanfira: Știi de ce face așa?! Eu am fălcile astea.

Codruța Sanfira: Sunt o soție grijulie!

Valentin Sanfira: Era ziua mea, stai liniștit că nu e în fiecare zi așa.

Codruța Sanfira: Cum nu e în fiecare zi așa? Recunoaște! Nu vrea să fie invidiat și de asta nu recunoaște. Am fost la munte și am sărbătorit pentru că a fost ziua lui, a făcut 33 de anișori...

Valentin Sanfira: Treaba mea!

Codruța Sanfira: De ce, e o vârstă foarte frumoasă.

Cum se înțelege Codruța cu mama soacră

În cadrul emisiunii TV, cei doi soți au mai făcut o dezvăluire, mai precis despre relația pe care Codruța o are cu soacra sa, mama lui Valentin.

Cântăreața a spus despre soacra ei că este o femeie extraordinară, iar același lucru a dezvăluit și despre socrul său.

Codruța Sanfira: Foarte bine, este o femeie extraordinară.

Valentin Sanfira: Știi cum zice mama când au întrebat-o cum se înțelege cu nora ei: <<Foarte bine, ne vedem foarte rar. Cred că ăsta este secretul>>

Codruța Sanfira: Și asta e drept. Nu, glumim, dar amândoi socri sunt niște oameni extraordinari și mă bucur că am avut parte de o familie așa de frumoasă.