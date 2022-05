Codruța și Valentin Sanfira, momente tragi-comice la nunțile la care au cântat: „Pentru mine a fost un șoc și nu știam cum să-l sting!” | EXCLUSIV

In articol:

Codruța și Valentin Sanfira sunt aproape nedespărțiți, așa că lumea îi solicită și la petreceri în cuplu.

Codruța Sanfira: „Când m-am uitat peste umărul stâng, părul meu era în flăcări.”

Cele mai bune povești cu peripeții de la nunți, însă, au rămas din vremea în care cei doi nu erau împreună și încercau să-și facă un nume pe scenă.

Codruța Sanfira ține nespus de mult să fie o prezență impecabilă pe scenă, la orice eveniment, dar unul în mod special i-a pus în pericol nu doar vestimentația. Artista se mândrește cu faptul că poate duce o piesă cap-coadă și dacă totul nu merge conform planului. Nunta la care Codruța a avut cele mai mari bătăi de cap s-a „aprins”, la un moment dat, într-un mod cât de se poate de neplăcut.

„Am fost la o nuntă unde trebuia să cânt eu dansul mirilor. Mirii erau în centru, frumos, iar eu eram la masa de prezidiu, unde stau și nașii, și mirii. Aveam un păr lung, frumos, aranjat. Eram țiplă. Am început să cânt, artificii, totul bine, frumos...și, deodată, ce crezi? În timp ce cântam, am simțit un miros de fum și ospătarii s-au năpustit toți asupra mea. Nu știam unde să mă uit, dar cântam în continuare, pentru că altfel le stricam dansul mirilor. Când m-am uitat peste umărul stâng, părul meu era în flăcări. Nu știam ce să fac, pentru mine era o tragedie! Pentru mine a fost un șoc și nu știam cum să-l sting! S-a aprins de la lumânările nașilor, cu care au fost la biserică. Erau în fața mesei de prezidiu și am dat cu părul prin ele. Vreau să spun că am cântat toată piesa și după aia am fugit la masă. Am început să plâng. Părul era tot negru! Nu a fost chiar atât de grav afectat, dar vreo 5% din păr am pierdut. Am depășit momentul și am dus nunta la bun sfârșit”, a mărturisit Codruța Sanfira într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Valentin Sanfira: „Mireasa plângea, socrii erau supărați, pentru că era 10-11 seara, abia începuse nunta și deja se și încheia.”

Ca orice maestru de ceremonii care se respectă, Valentin Sanfira ține ca orice petrecere la care cântă să fie cât mai vie. Își dorește să vadă toți invitații în picioare, fericiți și plini de energie în ringul de dans. Valentin își aduce și acum aminte de un invitat cu adevărat „special”, care și-a dat duhul, la propriu, la nuntă.

„Eram mai la început și am avut o nuntă mare la Vâlcea. Cred că aveam 19-20 de ani. Era hora împărțită în melc, cum zicem noi. Erau 3-4 hore acolo, în ring. Un domn juca foarte iute și vânjos. Era subțirel. Și, la un moment dat, a făcut niște scheme și a căzut. Eu am crezut că a căzut pentru că a băut ceva sau s-a împiedicat. Vreau să vă spun că a căzut și mort a fost! Cum să salvez eu nunta de 500 de persoane? Mireasa plângea, socrii erau supărați, pentru că era 10-11 seara, abia începuse nunta și deja se și încheia. Eu de mic am fost oltean nebun, acum doar mă joc! (râde) L-au luat pe mort cu salvarea și l-au declarat decedat. Eu m-am gândit că nu au avut cum să vadă toți momentul. Iau microfonul, dau drumul la stație și zic <<Dragii mei nuntași, Dumnezeu există! Omul și-a revenit pe drum!>> Am început petrecerea, am făcut și hore, și sârbe...toată lumea era încântată! Toții muzicienii care au cântat cu mine atunci, când ne întâlnim, după atâția ani, îmi zic <<Sanfira cântă de moare lumea!>>”, le-a spus Valentin Sanfira jurnaliștilor WOWbiz.