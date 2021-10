Coldplay va organiza un turneu mondial bazat pe folosirea de energii regenerabile

In articol:

Fanii trupei Coldplay au primit o veste îmbucurătoare din partea membrilor Coldplay. Aceștia au uimit cu vestea începerii unui nou turneu mondial în 2022, pentru a promova albumul ,,Music of the Spheres". În urmă cu doi ani, trupa britanică anunțase că renunță la concerte, deoarece nu aveau o modalitate sustenabilă de a face asta.

Pe acest motiv nu s-au prezentat nici la turneul pentru promovarea albumului ,,Everyday Life".

Turneul mondial va fi posibil cu ajutorul unui model sustenabil care va reduce cu 50% emisiile de CO2, au precizat membrii trupei. Reducerea emisiilor în timpul turneului se va realiza prin folosirea energiei regenerabile, dar și instalațiilor care funcționează cu ajutorul energiei solare.

„Am plănuit acest turneu mulţi ani şi suntem foarte emoţionaţi să putem cânta din nou în faţa voastră. În acelaşi timp, suntem conştienţi că planeta se confruntă cu o criză climatică. De doi ani vorbim cu experţi ai mediului pentru a face acest turneu cât mai sustenabil posibil”, declară membrii trupei într-un comunicat de presă.

Coldplay a lansat vineri cel de-al nouă-lea album ,,Music of the Spheres", trei piese de pe acest album fiind deja prezentate fanilor ,,My Universe", ,,Higher Power" și ,,Coloratura".

Data de începere a turneului va fi pe 18 martie la San Jose (Costa Rica), urmând să străbată Statele Unite, Europa (Germania, Polonia, Franța, Scoția, Marea Britanie) și va avea ca destinație finală Rio de Janeiro (Brazilia), pe 10 septembrie.

Energia electrică va fi generată parțial de fani

Fanii care vor fi prezenți la turneu au o mare implicare în desfășurarea concertului. Aceștia vor fi cei care vor alimenta scena, în mare parte, cu ajutorul energiei generate. Dacă fanii nu își vor aduce contribuția, luminile de pe scenă riscă să se stingă. Podeaua pe care fani vor fii activi prin dans, sărituri, sau chiar utilizând bicicletele ce vor fi puse la dispoziție va căpta energia cinetică și astfel vor alimenta concertul, a explicat vocalistul trupei Coldplay.

„Când se mişcă, alimentează concertul”, a explicat el. „Şi avem şi biciclete care fac acelaşi lucru. Cu cât se mişcă mai mult oamenii, cu atât mai mult ajută. Ştiţi când spune solistul «Vrem să săriţi»? Când spun asta, eu chiar am nevoie să săriţi. Pentru că altfel luminile se sting”, a vorbit solistul trupei despre măsurile de reducere a amprentei de carbon a trupei.

Toate biletele care se vor vinde la așa numitul ,,turneu verde" vor fi dedicate plantării copacilor. Așa că fiecare bilet vândut va însemna un copac plantat. Turneul va începe în Costa Rica, țară cu cea mai mare rată de utilizare a energiei regenerabile din lume. De obicei, în turneele din 2016-2017, trupa avea până la 5,4 milioane de oameni care veneau la concert. Turneul din 2022 estimează că va genera peste 500 de milioane de dolari.