Concurenți Mireasa 2022. Vezi cine sunt băieții din casa Mireasa, sezonul 5 FOTO

În casa Mireasa, sezonul cinci au intrat opt băieți, care sunt pregătiți să își găsească jumătatea și de ce nu, să se căsătorească în cadrul emisiunii.

Show-ul matrimonial Mireasa, sezonul 5, pune la bătaie un premiu în valoare de 40.000 de Euro. Concurenții înscriși în competiție pentru a câștiga marele premiu pot fi văzuți pe micile ecrane în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, dar şi sâmbăta, în gala săptămânală Mireasa, de la ora 13:30.

Aron Bob

Aron Bob, concurentul de la Mireasa sezon 5, este născut la data de 13 martie 1999, în Caransebeș. Tânărul provine dintr-o familie creștină, cu o mama care cântă la biserică și un tată care este preot.

Aron Bob [Sursa foto: Instagram]

Tânărul a absolvit Seminarul Teologic Episcop Ioan Popasu, iar mai apoi a mers la Facultatea de Teologie din Caransebeș, însă a renunțat după primul an de studii, fiindcă voia să devină antreprenor.

Aron locuiește în Cluj, întorcându-se din Germania, unde a lucrat pe postul de curier.

Concurentul de la Mireasa 2022 își dorește ca viitoarea sa iubită să fie ambițioasă, comunicativă, deschisă și cu bun simț. Totodată, ar trebui să aibă 55 kg, 1.70 înălțime și să fie brunetă.

Aron Bob a venit la Mireasa, sezonul 5, alături de bunica sa, Elena, care este de profesie bucătăreasă și locuiește în Lugoj.

Andrei Pernes

Andrei Pernes, concurentul de la Mireasa, sezonul 5, s-a născut pe 28 martie 1996, în Zalău, comuna Hereclean.

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, a vrut să se facă polițist, însă a fost declarat respins in urma examinării fizice, din cauza unei operații în zona intimă, potrivit a1.ro.

Andrei Pernes [Sursa foto: Instagram]

Andrei Pernes nu are așteptări în ceea ce privește viitoarea iubită din casa Mireasa, și nici preferințe privind aspectul fizic.

În casa Mireasa, sezonul 5, Andrei a venit însoțit de Eleonora Cristina Dumitru, o doamnă pe care a întâlnit atunci când a lucrat la Londra.

Cătălin Alexandru Seserman

Cătălin Alexandru Seserman, concurentul de la Mireasa, sezonul 5, are 28 de ani și locuiește în Botoșani. Tânărul lucrează ca barman, iar în trecut a mai lucrat ca antrenor de fitness.

Cătălin Alexandru Seserman [Sursa foto: antena 1]

”M-au acceptat fără experiență și, cum mie îmi place sa evoluez, am invatat foarte rapid. Sunt barman de aproximativ 5 ani. Ulterior, am făcut și un curs de lucrător în bar.

Am făcut și un curs de frizer după ce am dat bac-ul. Nu am luat proba la Limba Romana și m am apucat de curs. Am lucrat ca frizer o luna și puțin. Am luat bac-ul după un an și apoi am mers la facultate. Îmi plăceau mai mult distractiile si de aceea nu am luat bac-ul. Tata făcea mișto de mine, mama nu mi-a zis nimic, dar am recuperat. Pe moment am fost dezamăgit, dar am luat-o ca pe o învățătură de minte”, a spus concurentul de la Mireasa, sezonul 5.

Pentru Alexandru, iubita ideală ar trebui să fie sinceră, asumată, să țină la glume și să nu fie negativistă.

Anghel Leonard Andrei

Anghel Leonard Andrei are 23 de ani și locuiește în Pipera, alături de familia sa. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, are o soră mai mică, Ruxi, care în trecut a participat la Mireasa, sezonul 3.

Anghel Leonard Andrei [Sursa foto: Instagram]

Leonard este student la drept, dar are și licența de bucătar, strict din pasiune, fiindcă nu se vede profesând în bucătărie.

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, are o legătură aparte cu mama sa, Daniela Anghel, alături de care a venit în casa Mireasa 2022.

Anghel Leonard Andrei a fost implicat într-o relație de trei ani, însă acum este singur de aproape un an.

Sebastian Dudasi

Sebastian Dudasi s-a născut pe 15 martie 1998 și locuiește în Craiova. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, este singur la părinți și spune că a fost foarte răsfățat.

Sebastian Dudasi [Sursa foto: Instagram]

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, se consideră o persoană dominatoare căreia îi place să fie în centrul atenției.

Sebastian locuiește alături de părinții săi, care i-au oferit tot ce au avut mai bun și l-au lăsat să facă ce vrea. Mama lui Sebastian este asistent medical, iar tatăl său este medic psiholog, în cadrul armatei.

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, își dorește să se căsătorească și să aibă o familie numeroasă, cu o persoană care să fie inteligentă și serioasă.

Cosmin Preda

Cosmin Preda este născut la data de 20 iulie 1999 la București. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, este singur la părinți și locuiește cu mama sa și tatăl său vitreg, care l-a crescut de la un an.

Cosmin Preda [Sursa foto: antena 1]

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, are o relație foarte bună cu tatăl său vitreg, în timp ce pe tatăl său natural l-a cunoscut la vârsta de 18 ani.

Cosmin Preda a venit la Mireasa 2022 ca să își întemeieze o familie. Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, își dorește ca pe viitor să aibă mulți copii.

Valentin Lupastean

Valentin Lupastean de la Mireasa, sezonul 5, se descrie ca fiind o persoană activă, înțelegătoare și răbdătoare.

Valentin Lupastean [Sursa foto: Instagram]

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, a avut o relație de 4 ani, care s-a încheiat în urmă cu 5 luni: ”Ne-am despărțit de mai multe ori, ne-am mai dat șanse și am hotarat ca e mai bine așa. Fiecare pe drumul lui. Ne-am cunoscut online, am ieșit la intalnire, ne-am văzut mult la cafele, pana ne-am plictisit, apoi eu am fost plecat în Germania, am tot ținut legătura. Plecam o lună maxim și apoi am devenit un cuplu.

Ne-am făcut cateva promisiuni încă de la început și am rugat-o doar să încerce să fie femeie și să fie gospodină. Ne-am luat un apartament în chirie. Nu concepeam să stăm cu părinții.

La început, a fost bine și frumos, apoi au apărut probleme. Ne tot căutam nod in papura. Ea era foarte geloasă, eu nu am avut prea mult timp să-i ofer pentru ca eram cu job-ul. Și așa am ajuns sa punem punct”, a povestit concurentul.

Andrei Mihai Cica

Andrei Mihai Cica, concurentul de la Mireasa 2022, s-a născut la data de 23 octombrie 1996 și vine din Bacău.

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, provine dintr-o familie numeroasă, cu cinci copii. Andrei a absolvit Facultatea de Administare a Afacerilor.

Andrei Mihai Cica [Sursa foto: antena 1]

Concurentul de la Mireasa, sezonul 5, se descrie ca fiind o persoană foarte ambițioasă, un luptător, cuceritor, o persoană care niciodată nu renunță.

Singura relație serioasă a lui Andrei a durat un an și s-a încheiat în urmă cu 5 luni: “Partenera ideala este blonda cu ochii albaștri, dar mai important este să fie o femeie matură. Să fie o femeie “cu creier”, a spus concurentul.

Andrei a venit la Mireasa 2022 alături de mama sa, Mioara, în vârstă de 46 de ani.

