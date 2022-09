Confesiunea emoționantă pe care Ramona Olaru a făcut-o în fața fanilor: „Nu toată viața mea e roz”. Iubita lui Cătălin Cazacu face terapie

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar încă de când a intrat în lumina reflectoarelor, blondina a reușit să atragă de partea sa un public numeros, care o urmărește cu sufletul la gură la fiecare apariție de-a sa.

De asemenea, asistenta TV a intrat în sufletul fanilor ei prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, iar un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când le-a făcut o confesiune fanilor de pe Instagram, aceea că deși pare că are o viață roz și perfectă, în realitate lucrurile stau altfel, căci nu este deloc așa.

Din acest motiv, Ramona Olaru spune că face terapie de ceva timp, lucru pe care îi sfătuiește și pe fanii ei să-l facă, asta dacă simt nevoia.

„Neștiind unde te situezi în anumite momente din viață și cum să le manageriezi sau cum să le tratezi, să nu mai sară țandăra, să nu mai iei totul chiar așa de personal, este mai mult decât benefic faptul de a merge la psihoterapeut. Spun și susțin acest lucru pentru o lume mai bună și pentru o comunicare mai bună tu cu tine și apoi tu cu ceilalți. Mesajul ăsta este pentru voi, dar și pentru mine. De când am ajuns din vacanță nu am ajuns la doamna psiho și de săptămâna viitoare ar trebui să mă reapuc. Știu, nu mă vedeți așa serioasă, dar până la urmă am și eu o vârstă și ar trebui să iau lucrurile mai în serios. Să știți că nici eu nu sunt perfectă și nu toată viața mea e roz’’, a spus Ramona Olaru pe InstaStory.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au vorbit despre nuntă

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi formează un cuplu reușit, fiind iubiți de mulți români.

Extrem de curioși, fanii au dorit mereu să afle când vor trece cei doi amorezi la pasul următor în relație și vor deveni oficial soț și soție și, nu de mult, Ramona și Cătălin au vorbit despre acest subiect, dezvăluind că au plănuit ca fericitul eveniment să aibă loc vara viitoare, la mare.

"Data exactă nu, dar cu aproximație, pe la începutul verii viitoare. În România, dar la mare... Suntem îndrăgostiți de mare amândoi, așa că nu a fost foarte greu să alegem o locație.", au spus cei doi, pentru Spynews.ro.

