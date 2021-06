Conflict soldat cu un deces în Iași. Un loc de parcare ar fi fost motivul crimei

Crima din Iași pentru un loc de parcare [Sursa foto: PixaBay] 17:13, iun 11, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

În noaptea de 10 iunie 2021 echipajele de intervenție au fost semnalate să intervină într-un conflict din Iași.

Un bărbat de origine arabă a dus conflictul la extrem

La fața locului s-a deplasat o ambulanță, mașini de poliție, de pompieri și mascați de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (S.A.S). Conflictul de pe Strada Vasile Alecsandri din Iași s-a soldat cu un deces.

Din informațiile reporterilor, se pare că un cetățean de origine arabă a devenit recalcitrant și nu și-a mai putut stăpânii furia. Bărbatul, extrem de violent, a avut nevoie de intervenția mascațiilor de la S.A.S. În ciuda eforturilor medicilor care i-au acordat primul ajutor, victima a decedat la scurt timp.

Presupusul criminal a fost încătușat și dus la secția de poliție. O echipa de criminaliști urmează să vină la locul incidentului pentru a stabili cauza morții bărbatului de 65 de ani.

„La data de 10 Iunie a.c., in jurul orei 22.00, polițiștii secției 3 Poliție Urbană Iasi au fost sesizați de către un bărbat despre faptul ca l-a găsit pe prietenul sau inconștient in curtea locuinței. Cadrele medicale au constatat decesul persoanei. De precizat este faptul ca, anterior decesului acesta ar fi avut un conflict verbal din cauza unui loc de parcare cu un conducator auto.

Conducătorul auto cu care bărbatul decedat ar fi avut conflictul verbal a fost condus la sediul poliției pentru verificari. La fata locului a fost dirijat preventiv un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, fara a fi necesară intervenția. In cauza a fost întocmit un dosar penal in care se efectuează cercetari sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpa, fiind dispusă necropsia pentru stabilirea cauzei morții bărbatului ”, au relatat autoritățile competente din munincipiul Iași.

Bărbatul de 65 de ani a murit cu zile într-o parcare

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iași a declarat că bărbatul decedat a fost găsit în stop cardio-respirator și nu s-a mai putut face nimic pentru acesta.

“ Apel în dispeceratul medical 112 pentru o persoană devenită inconştienta într-un loc public, o parcare, care în condiţiile unei altercaţii cu o altă persoană. A ajuns acolo echipajul Terapie Intensivă SMURD a găsit bărbatul de 65 de ani în stare de inconştienţă, în stop cardio respirator. S-au efectuat manevre de resuscitare, dar din păcate fără răspuns, a fost declarat decesul. Poliţia se afla la faţa locului, reţinând persoană, a doua care a fost implicată în altercaţie. Urmează ca poliţia şi medicină legală să stabilească cauzele acestui tragic accident ”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, şefa UPU SMURD Iaşi.

Locurile de parcare, duc la apariția conflictelor?

Un alt incident s-a petrecut într-un loc de parcare, de data aceasta în Cluj Napoca. Se pare că totul a pornit de la un loc de parcare care nu era al nimănui. Victima, un student care își parca mașina în acel loc, a fost bătută de un vecin supărat, care susținea că locul îi aparține.