Conflictul dintre George Burcea și Andreea Bălan s-a reaprins! Cei doi foști soți se acuză reciproc. Care este motivul neînțelegerilor dintre ei?

Când părea că lucrurile s-au mai liniștit între Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, cei doi au început din nou să se acuze reciproc, atât în spațiul public, cât și în mediul online.

Ce spune Andreea Bălan despre tatăl copiilor ei?

Zilele trecute, George Burcea, care a fost plecat în America câteva luni, a cerut o ordonanță președințială pentru a putea vorbi la telefon cu fiicele sale, iar mama fetițelor a reacționat, după ce informațiile au apărut în presă. Celebra cântăreață spune că nu a mai primit pensia alimentară de câteva luni își crește singură copiii din punct de vedere financiar și emoțional, în timp ce actorul declară că face tot posibilul să le fie alături celor mici.

După ce George Burcea a cerut o ordonanță președințială pentru a putea vorbi cu fetele sale, iar instanța i-a dat câștig de cauză, fosta lui soție a declarat că actorul nu se implică în creșterea celor mici și nu a mai trimis pensia alimentară de patru luni, aceasta fiind oricum destul de mică, după spusele cântăreței.

De asemenea, artista a mai spus că, atunci când a venit din America, Burcea nu a respectat programul de vizită. Andreea Bălan susține că își crește singură fetițele, atât din punct de vedere financiar, cât și emoțional.

„Tatăl copiilor mei se laudă în presă (la cine îl ascultă) că a obţinut prin ordonanţă să vorbească la telefon cu fetele de 3 ori pe săptămână atunci când e plecat din ţară, dar uită să spună şi că, de când s-a întors (după 4 luni în care nu le-a văzut), le-a luat două ore într-o zi şi alte trei în altă zi – nedorind să respecte programul de vizită cu cele două weekenduri în care poate să le ia. Totodată uită să spună că pensia alimentară (cei 500 ron pe care i-a stabilit singur conform veniturilor declarate), nu a plătit-o de 4 luni în condiţiile în care se laudă cu o activitate intensă în America. Sunt empatică, bună şi iertătoare, dar asta nu înseamnă că accept mizeriile pe care le debitează în presă şi nu pot să tolerez falsă impresie pe care o lasă, că îi pasă de creşterea fetiţelor în condiţiile în care faptele sale sunt total diferite. Aşadar îmi cresc singura fetiţele din toate punctele de vedere, emoţional şi financiar şi acesta este adevărul care trebuie ştiut”, a declarat Andreea Bălan pentru Viva.ro.

George Burcea, despre situația controversată cu fosta soție

George Burcea a reacționat după declarațiile fostei sale soții și a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta spune că a cerut ordonanța președințială deoarece mama copiilor săi nu îi răspundea deloc la telefon și nu putea lua legătura cu fiicele sale, el fiind plecat în America. Actorul declară că, atunci când s-a întors din New York și-a dorit să își vadă fetițele și a petrecut mult timp cu ele, însă nu le-a putut lua acasă la el, pentru că era în toiul unei mutări.

„Am cerut ordonanță președințială pentru că nu puteam lua sub nicio formă legătura cu fetițele mele pe perioada în care eu am fost plecat în State. Mama lor mi-a spus că se bucură tare mult că plec și speră să rămân acolo pentru că fetițele sunt mici și speră ca ele să uite de tot de mine. Ce mamă își dorește așa o soartă pentru fiicele sale? De ce copiii aceștia să nu aibă dreptul la tată în viața lor? Spune că am stat 4 luni în America și de când am venit nu am vrut să respect programul și să le văd. Am stat aproximativ 3 luni în New York, am venit acasă pentru o lună și am petrecut aproape tot timpul cu fetele, apoi am plecat pentru alte 3 luni în Los Angeles. Unul din motivele pentru care am venit înapoi în țară sunt copiii mei. Urmează să ne petrecem toată luna Iulie împreună. Și pentru asta am nevoie de un spațiu potrivit pentru copii. De când am venit suntem în căutarea unui apartament mai mare, stăm cu toate valizele în mijlocul casei și încercăm să organizăm totul în așa fel încât să ne mutăm cât mai repede. Cum să iau copiii la mine în condițiile astea, printre cutii, valize și mobilă demontată? I-am transmis mamei că nu le pot lua peste noapte. Dar în schimb mi-am petrecut cât mai mult timp posibil cu ele. Le-am luat de la grădi, am fost în parc, la joacă, la rude, la terasa lor preferată, au învățat pentru prima dată să meargă pe bicicletă cu două roți, au petrecut timp cu Vivian și mai presus de orice au zâmbit”, a transmis George Burcea prin intermediul rețelelor de socializare.

Despre pensia alimentară, pe care artista spune că nu a mai primit-o de patru luni, Burcea declară că este la zi cu plata și a făcut tot posibilul să trimită bani în România în timp ce era plecat în America.

„Ține una cu “cei 500 RON” pe care eu i-aș fi stabilit singur. Oameni buni, credeți că într-un proces atât de mediatizat care ține de mai mult de 3 ani și care, apropo, încă nu s-a încheiat (așa cum se spune în presă), pot eu să decid ceva de capul meu? Judecătoria a decis în funcție de veniturile mele ca pensia alimentară să fie 595 RON. Da! Ați auzit bine! Nu mi-e rușine să spun că veniturile mele nu sunt cele speculate în articole. Nu mi-e rușine să zic că nu am câștigat cât aș fi vrut în anii ăștia. Atât am avut, iar pensia a fost hotărâtă în conformitate cu veniturile. Să nu mai spun că mare parte din banii câștigați s-au dus către avocați. De ce? Pentru că de aproape 3 ani jumătate sunt târât în procese, mi se trimit notificări aproape lunar și toate lucrurile astea costă cum nu vă puteți închipui. Însă până acum am câștigat fiecare proces și sper că așa va fi în continuare”, a mai scris actorul.