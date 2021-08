Connect-R a adoptat trei băieți: ”Ei mă consideră un tată și eu, pe ei, copiii mei”. Povestea tinerilor ajutați de celebrul artist

In articol:

Ștefan Mihalache, cunoscut sub numele de Connect-R, a impresionat pe toată lumea atunci când a anunțat că de acum mai are trei băieți, pe lângă fetița- Maya-, pe care o are cu cântăreața Misha. Artistul a ”adoptat” trei băieți, pe care-i consideră deja copiii lui. Cei patru au format și o trupă, intitulată Ghetto Gang, cu acești trei băieți, despre care spune că sunt niște copii extraordinari.

Artistul a oferit un interviu pentru Click.ro , unde a mărturisit că momentan nu-și dorește un copil momentan, pentru că are destui.

” Deocamdată am destui, o am pe Maya și îi am pe cei 3 băieți de la Ghetto Gang, care chiar sunt niște copii și pe care i-am adoptat, ca să spun așa, cu totul. Ei mă consideră un tată și eu, pe ei, copii mei. În afară de faptul că i-am ales după niște criterii care țin de talent, sunt niște copii extraordinari. Îmi lipsesc când plec în concerte și eu lor, am observat lucrul ăsta. Pregătesc cu ei primul single și video oficial, care se numește "Porsche Cayenne" și în paralel pregătesc un filmuleț de prezentare cu ei, pentru că au niște povești extraordinare. Vin din familii, dacă spun modeste, aș da-o în lux deja, mai mult decât modeste”, a spus Connect-R pentru sursa citată.

Pe unul dintre băieți l-a cunoscut într-o emisiune

Connect-R a mai povestit pentru Click că pe Toto, unul dintre băieți, l-a cunoscut în emisiunea Next Star, de acum câțiva ani buni. ”Da, pe Toto, l-am cunoscut acolo, avea o poveste extraordinară, creștea fără mamă, care era la închisoare. Chiar s-a făcut și un film despre viața lui. M-a impresionat de atunci, pentru că era un bun dansator. Am observat că timpul a trecut și el s-a apropiat de muzică și e rapper în toată regula. Am primit de-a lungul vremii multe demmo-uri și m-am oprit la Ghetto Gang, pentru că copiii trebuie să înțeleagă că nu e de ajuns să scrii bine sau să fi rapper, trebuie să ai ceva în plus. Și asta au ei. Când îi vezi pe celălat trotuar îți dai seama că nu sunt comuni, că e ceva cu ei”, a spus artistul.