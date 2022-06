Connect-R a adus o viață plină de greutăți înainte de celebritate. Ce meserii a avut artistul înainte să devină cântăreț

In articol:

Connect-R a fost nevoit să treacă prin multe greutăți până să ajungă în punctul în care să aibă succes. Greutățile nu l-au ocolit la niciun pas și, în ciuda faptului că a trecut de-a lungul timpului prin destule situații dificile, a știut de fiecare dată să plece din acea situație problematică cu o învățătură care să-i fie de folos pe mai departe în viață.

Connect-R este de fiecare dată sincer cu fanii lui și nu se ascunde după degete atunci când vine vorba de viața sa. Invitat în cadrul unui podcast, artistul a dezvăluit detalii neștiute până acum despre greutățile prin care a trecut. A plecat de jos și a reușit să ajungă în punctul în care poate spune că se simte un om împlinit sufletește.

Connect-R, despre greutățile din viața sa

Connect-R este foarte mândru de el și de ce a putut să realizeze în viață. Adolescența artistului a fost marcată de multe neajunsuri și bucuriile sale se regăseau de fiecare dată în lucruri care pentru alții erau cât se poate de normale.

„Consider că sunt bogat pentru că am venit de la sub zero. Noi mult timp am luat mâncare de la cantina socială până la 15-16 ani. Ce era mâncare gătită era aproape necomestibil. Dar ne bucuram de salamuri, ne bucuram de pâine, de pui. Când era Crăciun sau orice sărbătoare ne dădeau pui, niște carne de porc sau dulciuri. Atunci era minunat.”, a declarat Connect-R.

În ciuda greutăților pe care le-a întâmpinat în viață, nu a încetat niciodată să-și urmeze visurile și să lupte pentru ele cu toate armele pe care le deținea. Muzica a fost și continuă să fie cea mai mare pasiune a artistului. La început, a fost nevoit să muncească din greu pentru a-și câștiga pâinea.

„30 de lei noi. Îmi luam țigări, ceva de la un fast-food din Piața Romană, unde se strângeau raperii, și un suc. Cei din mașină au fost trimiși de către univers să-mi spună: «Băiatule, dă-i drumul de aici și fă ce trebuie să faci!».

Și când lucram ca tinichigiu auto, maistrul meu, domnul Lucian, să-i dea Dumnezeu mângâiere! M-a dat afară, prinzându-mă în spatele unui ARO, trebuia să îndrept un prag, iar eu scriam versurile unei melodii pe o foaie. «Ce faci, băi țigănușule?! Uită-te la tine, nici ciocanul nu știi să-l ții în mână, o să râdă nevastă-ta de tine, nu ești bun de nimic! Du-te și fă muzica aia atunci». Am fost foarte supărat în acea zi, dar îi mulțumesc din suflet”, a declara Connect-R, în urmă cu ceva timp.