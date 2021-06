Connect-R aproape a clacat la „Asia Express”! Primele dezvăluiri făcute de artist: „Am vrut să plec”

In articol:

Connect-R este unul dintre cei care au și-au luat inima în dinți și au acceptat provocarea de a merge în aventura „Asia Express” sezonul 4, pe „Drumul Împăraților”.

Startul s-a dar în urmă cu mai bine de o săptămână, iar cele 9 echipe trebuie să trăiască cu doar un euro pe zi și să reușească să îndeplinească toate misiunile și să ajungă primii fiind pe cont propriu.

Artistul a văzut emisiunea, dar nu și-a imaginat o secundă că totul va fi atât de greu. Acum, după ce a gustat puțin din experiența Asia Express a dezvpluit că aproape a clacat și ar fi vrut să ia primul avion spre România.

Shift și Connect-R[Sursa foto: Captură ]

Connect-R, încrezător înainte de a pleca în aventura „Asia Express”

Artistul a făcut echipă alături de Shift și era convins că totul va fi floare la ureche și că se va descurca de minune. Chiar cu puțin timp înainte de a pleca în aventura vieții sale a declarat că are un truc special pentru a-i face pe oameni să oprească la autostop.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Irina Fodor a întâmpinat primele complicații după ce au început filmările la „Asia Express”: „Doamne ferește!” Cu ce problemă s-a confruntat

„O să iau cu mine o poză cu Hagi și asta sigur o să mă ajute la autostop. E imposibil să nu ne înțelegem cu ei. Avem speranță că în unele seri vom găsi chiar și o pensiune sau un hotel la care să stăm. N-avem noi condiție fizică, dar pe psihic stăm foarte bine”, spuneau cei doi înainte de începerea filmărilor.

Shift și Connect-R[Sursa foto: Captură ]

Connect-R, primele impresii după startul competiției: „ Nu ne așteptam să fie chiar așa”

Totuși, calculele pe care și le-au făcut în România nu s-au potrivit cu cele din Turcia, iar autostopul și cazarea nu au fost lucruri ușor de obținut. Shift a fost șocat de cât de grele au fost primele zile în Asia Express :„ Nu ne așteptam să fie chiar așa. În momentul ăsta nici măcar nu ne mai amintim de confortul de acasă”

Cât despre Connect-R, el a fost aproape să clacheze chiar din prima zi de filmări, iar lucrurile pe care le vedea la televizor și le considera ușoare nu sunt nici pe departe așa.

Citeste si: Asia Express 2021, sezonul 4. Câți bani câștigă vedetele care participă la reality show

„În prima zi de Asia Express eu am vrut să plec acasă. Cu turcii e imposibil să te înțelegi, nu vorbește unul o boabă de engleză, iar autostopul e un coșmar. Rucsacii pe care îi cărăm au cel puțin 17 kilograme. Eu mi-am aruncat tot din el, o să vedeți și în emisiune. Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici', a mărturisit Connect-R după prima misiune de la Asia Express.