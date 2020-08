In articol:

Connect-R s-a filmat pe patul de spital de la Fundeni!

Connect-R a surprins pe toată lumea după ce s-a filmat pe patul de spital! Cântărețul a explicat cu ce se problemă se confruntă și de ce este internat la momentul actual.

Connect-R, filmare pe patul de spital

Ieri, 13 august, Connect-R a urcat mai multe videoclipuri pe contul lui de Instagram, în timp ce era pe patul de spital. Artistul și-a suprins fanii, însă imediat a dat mai multe explicații despre situația actuală.

Se pare că artistul a mers la Fundeni pentru a face mai multe analize, iar la momentul actual se simte bine.

„Bună dimineața, de aici, de la Fundeni. Un spital extraordinar, cu niște oameni extraordinari. S-au ocupat de mine fantastic. Mi-au făcut analizele complete, plus colonoscopie, endoscopie… Am fost sedat, de-aia sunt puțin spart acum. E extraordinar, e ok. E bine să vă căutați, să vă îngrijiți, să aveți grijă de voi. Să aveți o zi frumoasă”, a spus Connect-R, conform perfecte.ro

Imaginea postată pe contul de socializare al artistului

Cele mai mari frici ale artistului

În urmă cu câteva zile, artistul le-a declarat urmăritorilor de pe Instagram care sunt cele mai mari frici pe care le are.

“Mai e și frica de Dumnezeu! Pe care unii au interpretat-o total greșit/ Dumnezeu nu are nevoie de sclavi care să aibă frică de El. Mai ales când e clară Dimensiunea Divinității. Frica în creștinism se traduce prin rușine”, a spus artistul, conform spynews.

De asemenea, se pare că iubitul cântăreț mai are o frică pe care nu toată lumea o cunoaște.

“De când mă știu mi-a fost teamă de câini! Îi ocoleam, mergeam pe celălalt trotuar dacă îi întâlneam. Eram mic și nu am mai intrat în scara blocului în care locuiam din cauza unor câini. Am zis ca dacă o să-mi iau un câine, o să dispară frica de câini, dar nu a fost așa. Abia când a venit pe lume fetița mea, Maya, ceva miraculos s-a întâmplat. Avea 4 ani și mergeam amândoi spre grădiniță și în fața noastră mare dulău, maidanez. A început să latre, m-am panicat pentru o secundă, după care mi-am dat seama că trebuie să-mi apăr copilul”, a adăugat Connect-R.