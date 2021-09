Connect-R, educație la nivel înalt pentru fiica sa! Ce planuri are cu micuța Maya?

In articol:

Connect-R și Misha au divorțat în anul 2017, dar au păstrat legătura și își cresc fetița împreună. Maya are 7 ani și este un copil ambițios, talentat și foarte simpatic. Ea iubește pianul, dar a făcut și cursuri de teatru și balet.

Connect-R este foarte fericit când își vede fiica pasionată de ceea ce face, mai ales că este din ce în ce mai aproape să pășească pe urmele părinților. În acest sens, artostul a mărturisit că una dintre activitățile pe care dorește să i-o insufle Mayei este lectura. Este de părere că cititul este un element esențial în dezvoltarea copilului său și o îndeamnă să iubească cartea.

"Niciodată nu îi dau comenzi fetiței mele. O las să fie propriul ei stăpân. E important să înțeleagă că părinții au autoritate, dar nu îi impun niciodată nimic. Mai exact, îi sugerez ce are de făcut. Apoi, ea stă, se gândește și îmi răspunde ca și cum ar fi fost ideea ei. Și o aprob. Tot timpul îi creez momente în care să creadă că ea a avut inițiativa.

Noi funcționăm cu recompense. Pentru orice curat făcut în cameră, orice studiu în plus la pian sau lecție la matematică, primește ceva. Dacă vrei ca cel sau cea mică să citească, începe cu tine. Și apoi, ei vor copia comportamentul tău.

Niciodată un copil nu va face ceva ce-i impune părintele. Copii își doresc să aibă personalitate și le place să arate asta.

Niciodată nu o să respecte o comandă. Cititul are un rol extraordinar. Îi dezvoltă foarte mult imaginația, colorează cadre și imagini în mintea copilului… este extraodinară această activitate! Cititul dezvoltă vocabularul și da, eu pun preț pe aspectul acesta și vreau ca fetița mea să citească", a povestit Connect-R.

Deși își face părinții mândri în fiecare zi prin activitățile pe care le desfășoară, și timpul petrecuit în familie este foarte important și îl savuraeză din plin de fiecare dată, atât ea, cât și tatăl ei.

"Îi plac plimbările în parc și merge destul de des în Orășelul Copiilor unde ne distrăm de minune, dar cea mai plăcută activitate pentru ea este săritul în bălți. După o ploaie strașnică, ne îmbrăcăm adecvat și luăm la rând toate bălțile de pe stradă.

Legat de gadgeturi, nu suntem genul de părinți care să-i lăsăm telefonul pe mână atunci când noi vrem să stăm liniștiți cu ale noastre.

Nu, nu facem asta, dar nu suntem nici absurzi astfel încât să-i interzicem copilului să nu intre pe internet. Există un echilibru în sensul acesta și e foarte important să-l păstrăm", a explicat cântărețul.

Cine este și cum arată fosta iubită a lui Connect-R?

Diana Georgescu [Sursa foto: Instagram]

Înainte de a-și începe povestea de dragoste cu Misha, Connect-R a avut o relație cu Diana Georgescu, cu care era pe cale chiar să se căsătorească.

Cei doi s-au despărțit brusc și nimeni nu a mai auzit o vreme de Diana. De curând, fosta iubită a lui Connect-R a revenit în lumina reflectoare, susținând-o pe verișoara ei care participă la un show matrimonial.

"E puțin ciudat să te măriți cu cineva pe care nu-l cunoști. Nu știi cum arată. Dar acesta este stilul ei. Îi doresc să fie fericită. Amândoi să fie fericiți", a spus Diana.

Pe vremea când erau împreună, Diana și Connect-R formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Relația lor a început în 2009, tânăra îl însoțea la fiecare concert.

"Diana m-a copleșit de când am cunoscut-o. Am făcut rost de id-ul ei de messenger și tot vorbeam, dar am stat șase luni să o scot, nu la o cafea, ci în fața blocului să o văd", povestea artistul acum câțiva ani.

În ciuda faptului că nu mai este o persoană publică, Diana Georgescu arată senzațional, și nu ezită să își evidențieze corpul de invidiat pe rețelele de socializare.