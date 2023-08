Constantin Budescu out de la Petrolul! Anunțul oficialilor de la Ploiești

In articol:

În urma meciului disputat împotriva celor de la FC Voluntari, scor final 0-2, de luni, 31 iulie, Constantin Budescu a fost pe deplin revoltat de înlocuirea sa după doar o oră de joc și a plecat direct la vestiare.

Constantin Budescu și-a luat rămas bun de la Petrolul

Mijlocașul și-a arătat nemulțumirea chiar și la interviul de după meci, spunând ca își dorește să plece.

Într-un final, Constantin Budescu și formația de pe stadionul Ilie Oană au ajuns la un consens în ceea ce privește rezilierea contractul, iar în prezent mijlocașul este liber de contract. Budescu a anunțat deja că își dorește o săptămână de vacanță înainte de a decide mutarea la un alt club.

„FC Petrolul Ploiesti și jucătorul Constantin Budescu au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

Revenit în vara anului trecut la Petrolul, club la care își făcuse junioratul și evoluase până în 2011, Budescu (34 de ani) a bifat 20 de prezențe și 3 goluri marcate în tricoul echipei noastre pe parcursul stagiunii 2022-2023, jucând, de asemenea, în toate cele trei partide din debutul actualei ediții de campionat.

Mulțumim, Constantin Budescu, și mult succes în continuare!”, a transmis Petrolul.

Declarațiile lui Constantin Budescu

Mijlocașul roman a transmis jurnaliștilor că și-ar fi dorit să prindă mai multe minute pe teren pentru formația din Ploiești, fiind, de altfel, motivul principal pentru care a ales să semneze în urmă cu un an.

„Le-am cerut chestia asta (n.r.- să rezilieze contractul). Nu am semnat încă. Eu aveam clauză că puteam pleca în orice perioadă de transfer. Am vorbit și am zis că e mai ok să ne strângem mâna.

Am fost de atâtea ori rezervă. Am zis că e mai bine pentru mine. S-a înțeles greșit aici. Probabil au zis că vin să joc câteva meciuri și apoi mă retrag. Nu am avut cine știe ce bani.

Pentru asta am venit (n.r. ca să ajute clubul), nu a fost cum mi-am dorit. Mi-am făcut treaba cu am putut. Nu am venit să joc patru meciuri și să mă retrag. Vreau să mai joc. Le urez succes în continuare. A fost un an frumos.

O vacanță, probabil. Nu am prins niciodată în perioada asta vacanță. Nu am discutat nimic cu nimeni. Nu o să discut săptămâna asta. Apoi vedem”, a spus Constantin Budescu, ieri, la Digisport.

Suporterii FC Petrolul Ploiești [Sursa foto: Facebook FC Petrolul Ploiești]