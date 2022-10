Constantin Enceanu a anticipat valul de scumpiri! Ce face artistul pentru a nu rămâne cu gaură în buzunar, după plata facturilor: "Trebuie să îmi asigur și vremuri mai urâte" | EXCLUSIV

In articol:

Tot mai mulți oameni se plâng de facturile uriașe pe care le primesc la energie electrică sau la gaze, iar printre ei se numără, evident și artiști. Printre aceștia se numără Constantin Enceanu, Mihai Trăistariu, Saveta Bogdan și alții.

Constantin Enceanu și-a pus bani deoparte pentru a plăti facturile scumpe

Deși, după o perioadă lungă de pandemie, s-a dat drumul din nou la evenimente, prețurile continuă să crească, iar banii să se împuțineze.

Inflația a dat peste cap foarte mulți români. Dacă aveau planuri mari cu banii, au trebuit să îi investească în facturi. Constantin Enceanu a stat de vorbă cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a dezbătut problema scumpirilor. Se pare că el este unul dintre artiștii care nu se plânge atât de tare de problema economică în care ne aflăm. Iată ce a făcut pentru a nu rămâne pe 0, după plata facturilor. Așa ar trebui să facem cu toții.

"Da, am văzut că facturile sunt mai mari, dar ce să facem? Eu am fost crescut cu o gândire, hai să zicem așa mai de la cei bătrâni luată, o gândire mai matură. Îți faci car iarna și sanie vara. Am încercat de fiecare dată să îmi pun deoparte pentru zile negre. Și în viața mea când am plecat la drum, când am avut perioade de succes, am zis da, ok, trebuie să îmi asigur și vremuri mai urâte și atunci am învățat de la bunici și de la părinți că să pui deoparte atunci când ai, pentru că vine o vreme atunci când nu ai și să ai pus deoparte. Deci nu, nu m-am plâns, am știut să îmi organizez viața de așa natură încât să nu am probleme dacă vor veni astfel de timpuri.", a declarat Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu, dat peste cap de scumpirile facturilor

Mihai Trăistariu este unul dintre artiștii care au probleme mari din cauza inflației. Cântărețul a dezvăluit că în 2022 s-a trezit cu facturi de cinci ori mai mari la energie electrică, comparativ cu anul 2021. Vedeta are mai multe apartamente pe care le închiriază, iar anul trecut a plătit câte 70 de lei pentru fiecare imobil, în timp ce anul acesta s-a trezit și cu facturi de câte 300 de lei.

"În iarnă au început problemele, atunci am resimțit din plin. M-am dus și la televizor și m-am plâns. Vara asta, apartamentele din Mamaia Nord pe care le închiriez au venit cu facturi de 4-5 ori mai mari. Eu ma șase apartamente la malul mării, iar anul trecut plăteam 70 – 80 de lei curentul și anul acesta am ajuns să dau 280 – 300 de lei la fiecare. S-au mărit fabulos și mă aștept ca și în iarna asta să fie crunt. Ieri am pornit căldura acasă, dar acasă pot să mă sacrific și să dau 300 – 400 de lei pentru confortul propriu, dar tot ce ține de afacere și apartamente... acolo mă enervează pentru că sunt cheltuieli mai mari și nu vreau nici să măresc tarifele", a mărturisit Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

