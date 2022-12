Constantin Enceanu retrăiește spaima de la Revoluție! Artistul face dezvăluiri nemaiștiute despre lucrurile pe care le-a trăit în decembrie 1989: "Socrul meu a plecat la Timișoara" | EXCLUSIV

In articol:

Constantin Enceanu a povestit, pentru WOWbiz.ro cum a fost pentru el Revoluția din decembrie 1989. Socrul artistului s-a dus la Timișoara, iar mai apoi s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Pe îndrăgitul interpret de muzică populară Revoluția din 1989 l-a găsit la Filiași, acolo unde lucra la Celebra fabrică Transformatoare încă din 1984. Artistul se ocupa de distribuirea ziarelor către angajați, dar și de stația radio din fabrică și mărturisește că în acele zile nu a putut părăsi locul de muncă mai devreme de miezul nopții.

Teama s-a instalat rapid la Filiași, acolo unde familia artistului încerca să se pregătească de Crăciun, în ciuda evenimentelor din stradă. Timp de câteva zile, de socrul lui Constantin Enceanu nu s-a știut nimic, acesta fiind dus la Timișoara.

Constantin Enceanu își amintește primele zile ale Revoluției

Îndrăgitul artist de muzică populară a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și le-a mărturisit că în primele zile ale Revoluției nu a plecat mai devreme de miezul nopții de la locul de muncă. Artistul lucra la Transformatoare Filiași, iar una din sarcinile sale era să anunțe și mesajele în stația radio a făbricii, așa că în ziua de 22 decembrie a fost nevoit să rămână,

tocmai pentru a-i informa pe angajați în cazul în care existau mesaje de transmis.

"La Revoluție lucram la Transformatoare. Din 1984 eu am fost angajat la Transformatoare Filiaș și din 1985 răspundeam de ziarele angajaților. Partidul, la vremea respectivă, te obliga să fii abonat la Scânteia, iar eu aduceam ziarele din oraș la Transformatoare.

Aveam stația de radioamplificare în primire și mă ocupam și de abonamentele CFR ale celor care făceau naveta. Revoluția m-a prins când eram acolo în sală. Îmi aduc aminte că cei de la partid mi-au spus să stau acolo, să nu plec acasă că va trebui să anunțăm dacă e nevoie de ceva să informăm muncitorii din fabrică.

Până în Revoluție, la stația de Radio Amplificare dădeam dedicații în pauza de masă când era ziua unui coleg și puneam muzică tot în pauzele de masă. La Revoluție m-au rugat să nu plec acasă, să rămân acolo ca dacă e vreun anunță să pot să-l dau și să-l afle toată lumea.

Îmi aduc aminte că am stat până noaptea târziu. Asta se întâmpla între 22 spre 23 decembrie. Socrul meu lucra la o altă fabrică în Filiaș și toți muncitorii plecaseră la Timișoara. Două trei zile nu am știut nimic de el, doar zvonul acesta că plecaseră la Timișoara cu trenul. Într-adevăr a fost la Timișoara. Soacra mea era foarte panicată că noi nu reușisem să tăiem porcul", a povestit Constantin Enceanu, pentru WOWbiz.ro.

Constantin Enceanu [Sursa foto: Facebook]

Constantin Enceanu, dezvăluiri despre spaima de la Revoluție

Artistul ne-a mărturisit că teama s-a instalat rapid la Filiași, iar una din grijile familiei era și faptul că trebuiau să se pregătească de Crăciun și să taie porcul. Având în vedere că socrul artistului lipsea, fiind dus la Timișoara, el a trebuit să taie porcul alături de un fin, iar totul s-a petrecut la lumina unei lanterne, tocmai ca să nu îi vadă nimeni din stradă.

"În dimineața de 23 decembrie m-am întors la fabrică la Filiaș și am stat până seara. Nu prea aveam voie să părăsim fabrica, eram cumva dați în consemn să nu părăsim fabrica decât cu aprobarea conducerii. Într-un târziu, am plecat acasă și l-am luat pe finul pentru că trebuia să tăiem porcul. Era pentru prima dată în viața mea și a trebuit să mai aduc câțiva vecini să tăiem porcul. Se auzeau împușcături pe stradă așa că am făcut porcul la o lampă, o lanternă tocmai ca să nu ne vadă teroriștii pentru că la noi era deja instalată o teroare.

Nu știam să tai eu porcul, pentru prima dată făceam așa ceva, dar cu ajutorul soacrei mele am reușit că ea era trecută prin așa ceva, ne explica. Cu chiu cu vai l-am ciopârți, l-am făcut. Era două noaptea îmi aduc aminte și se mai auzeau împușcături pe stradă, iar stresul ca nu cumva să ne vadă teroriștii era extraordinar de mare.

De aici s-au derulat evenimentele. Erau informații peste informații, eram obligat să rămân la stația de radio să anunț lumea cu fel și fel de știri pe care conducerea de la Transformatoare ni le transmitea", a povestit Constantin Enceanu, pentru WOWbiz.ro.

Constantin Enceanu [Sursa foto: Facebook]

Socrul lui Constantin Enceanu, probleme de sănătate

La Timișoara, zilele Revoluției au fost extrem de sângeroase. Socrul lui Constantin Enceanu a revenit acasă la Filiaș după câteva zile, însă cu un șoc greu de imaginat.

La câțiva ani după șocul de la Timișoara, socrul artistului a început să se confrunte cu numeroase probleme de sănătate și a urmat o perioada de chin.

"Socrul meu s-a întors pe 24 de la Timișoara. A avut un șoc extraordinar de puternic când a ajuns în gară în Timișoara. A fost șocat, a avut momente în care nu își mai aducea aminte nici unde a fost nici ce a făcut.

Atunci, din câte am înțeles noi, un vas de sânge i s-a umflat și ușor, după câteva luni a început să aibă probleme de sănătate, iar după câțiva ani a ajuns să se îmbolnăvească foarte rău, nu mai știa nici cum îl chema, nici ce să mănânce. Au fost câțiva ani de chin, dar nu aveai pe cine să dai vina. Pentru el a fost un șoc și de aici s-a declanșat boala lui", a mai dezvăluit artistul, pentru WOWbiz.ro.

