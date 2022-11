Constantin Enceanu revine pe scenă, dar nu scapă de interdicții! Artistul și-a grăbit recuperarea pentru a participa la spectacolul organizat la Craiova, în memoria lui Petrică Mîțu Stoian

In articol:

La aproape trei săptămâni de la intervenția chirurgicală suferită la genunchi, Constantin Enceanu a anunțat că este pregătit să revină pe scenă. Deși se află încă în perioada de recuperare, artistul a vrut să le facă o surpriză fanilor și să participe la spectacolul "In memoriam Petrică Mîțu Stoian", organizat la Craiova de Niculina Stoican.

Constantin Enceanu, din nou în fața publicului, la trei săptămâni de la operația suferită: "Mâine revin pe scenă"

Constantin Enceanu a suferit o intervenție chirurgicală pe 9 noiembrie, la Spitalul de Ortopedie Foișor, din Capitală. Acum, la aproape trei săptămâni de la operația la genunchi, artistul pare să se simtă mai bine ca oricând. Mai mult, acesta a anunțat că este pregătit să-și reia evenimentele, căci și-a grăbit puțin recuperarea.

Și cum la primul spectacol organizat în memoria lui Petrică Mîțu Stoian nu a putut participa din cauza problemelor de sănătate, interpretul de muzică populară a dezvăluit că marți va cânta la Craiova, la cel de-al doilea concert comemorativ: "Mâine revin pe scenă, la Craiova, în spectacolul 'In memoriam Petrică Mîțu Stoian'. Apoi voi fi în spectacol, pe 1 Decembrie, la Sibiu, iar pe 2 decembrie susțin un recital la Sala Palatului, cu Fuego." , a declarat Constantin Enceanu, pentru impact.ro.

Chiar dacă a putut reveni pe scenă, cântărețul va trebui să țină cont în continuare de sfaturile medicilor: "Nu am voie să stau cu orele în picioare, nu am voie efort mare, iar mers pe jos am voie doar cât îmi suportă organismul. Am de făcut și exerciții de recuperare, de trei ori pe zi. Și, după, trebuie să țin gheață la piciorul operat, adică la genunchi.", a mai spus artistul, pentru sursa citată.

