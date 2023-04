Controverse între Delia și Lora. De la ce au ajuns să ai aibă discuții serioase. Totul a luat o întorsătură neașteptată între ele: "Eu nu știam că aveau planul ăsta"

In articol:

În urmă cu aproximativ o săptămână, Delia a lansat melodia "Lololo" a trupei "Azur". Blondina a reinterpretat piesa într-o variantă modernă, motiv pentru care a ajuns virală și apreciată de peste 15.000 de internauți.

Delia și Lora, o adevărată luptă pentru melodia "Lololo"

Ceea ce nu se știa a fost faptul că o altă artistă, Lora, avea de gând să lanseze melodia, însă fără acordul celor din trupă. Astfel, s-au iscat mai multe discuții pe această temă.

A pornit o mare luptă între Delia și Lora pentru melodia "Lololo" a trupei "Azur". Jurata emisiunii de umor a avut un adevărat succes după ce a relansat cântecul într-o variantă modernă, dar nimeni nu știa faptul că și Lora se pregătea să scoată aceeași piesă.

Nelu Vlad de la "Azur" mărturisește că nu știa de intențiile Lorei, care era deja plecată în Dubai, să filmeze și un videoclip în acest sens. Artistul a mărturisit că nu i-a picat deloc bine când a aflat, și asta pentru că semnase deja un contract cu Delia.

„Au încercat să facă, ala cum se produce la noi în showbiz, o variantă fără știrea mea (n.r.: se referă la Lora)… Lora cu impresarul au plecat în Dubai să filmeze clip la melodia pe care o cântă și Delia Matache, doar că între timp a aflat și Delia, iar eu am semnat cu ea, pentru că m-a plătit. Asta fără să știu că are de gând și Lora să o cânte. Eu nu știam că ei aveau planul ăsta. Am dat-o Deliei, am semnat-o. Acuma, ce-o fi, o fi!

Acuma, eu nu sunt de acord cu Lora. Am zis, ori o cântă unul, ori altul… I-am dat vreo 80 și ceva de piese. Eu de unde aveam să știu treaba asta? Dacă mie nu mi-a zis nimeni, nimic…”, a mărturisit Nelu Vlad, pentru fanatik.ro.

Piesa "Lololo", un adevărat succes pentru trupa "Azur"

Piesa "Lololo" a fost lansată de trupa "Azur" în anul 1993 și a avut parte de un adevărat succes. Nelu Vlad a mărturisită că s-a bucurat foarte tare atunci când Delia a decis să o relanseze și să o readucă în atenția publicului.

„Piesa am scos-o în 1993. Sunt deja vreo 30 de ani. Am lansat-o, țin minte, la Sala Sporturilor. Am înregistrat-o cu o seară înainte. Cineva a publicat-o înainte, că pe atunci nu exista treaba asta cu drepturile de autor. Era într-o variantă la care am avut foarte mare grijă, să nu greșim ceva, inițial am avut teama că nu va merge…

Dar piesa a fost plăcută de public. Când am cântat-o la Sala Sporturilor, știu că am greșit-o grosolan… N-a mai ieșit nici textul, mă rog. După ce a fost publicată în varianta de studio, am avut un succes fantastic cu ea, practic a fost o relansare a mea. Acuma, a luat-o Delia, a făcut-o într-o formă mai modernă. Am și felicitat-o.

Am trimis melodia în varianta mea la mai multe radiouri. Am fost anunțat că deja oricum o difuzează și în varianta cântată de Delia, și în asta a mea. Sunt bucuros că această piesă prinde”, a mai spus Nelu Vlad.

Delia [Sursa foto: Instagram]