Un scandal de proporții a izbucnit în comuna Laloșu din județul Vâlcea. Protaogniștii sunt elevii din ciclul primar de la școala din sat.

Doi băieți, unul de clasa a treia și altul de clasa a patra, sunt acuzați că-și bat colegii, că le dau pantalonii jos și mimează acte sexuale în clasă, în curtea școlii sau în toalete.

Părinții copiilor care sunt traumatizați de colegii lor sunt revoltați de ce se întâmplă, mai ales că învățătorii nu s-au arătat deloc interesați de ceea ce se întâmplă chiar în școala unde predau.

„M-a dezbrăcat în fundul gol și a început să mă coțăie. M-a dezbrăcat la ora de sport, în curtea școlii, toată clasa era pe lângă mine, nu știu dacă m-au văzut, profesorul era de vorbă cu o femeie„, a povestit un copil despre momentul în care a fost agresat de colegul lui, pentru Timpul de Vâlcea.

O fetiță a ajuns la spital după ce a fost lovită de un coleg

O fetiță a fost lovită de băiatul de clasa a III-a și a ajuns la spital. I-a dat un pumn în spate, iar micuța a leșinat.

„Soțul meu venea de la Bălcești și a zis să ia și fata acasă că ploua foarte rău. Când mi-a adus fata acasă, fata plângea îi era foarte rău, am luat repede băiatul și m-am dus repede la circă. Doctora a masat-o în zona unde a fost lovită și a zis că nu e de ea și să mergem la Balș. M-am dus acolo, a pus fata pe aparate, începuse să mai respire, dar că trebuie să merg cu ea la Craiova să-i fac o radiografie. O doare spatele foarte rău, este umflată, nu s-a dus la școală azi că nu a putut să se dea jos din pat„, a povestit mama fetiței.

Ce spune directoarea despre incidentele din școală

„A venit, a căsunat pe mine (n.r. tatăl fetiței lovite). Am martori cum a venit și a țipat și a urlat la mine. Nu cred că eu sunt responsabilă de modul în care vin copiii la școală cu anumite comportamente de acasă. Avem copii cu diferite moduri de comportament și avem foarte multă răbdare, dar credeți-mă eu am fost astăzi (miercuri 27 noiembrie ) și am întrebat acolo, fata a început (este în clasa a treia), ea l-a lovit pe un coleg și el a ripostat. Dumnealui este tot timpul nemulțumit. A venit și mi-a reproșat că nu iau eu măsuri. Eu nu pot să prevăd anumite acțiuni ale copiilor. Părinții vin cu tot felul de atitudini. Putea să vină să vorbească frumos. Eu sunt curioasă dacă s-a dus cu fetița la urgență, ce s-a făcut sau ce s-a întâmplat. Dar cine v-a spus dumneavoastră, eu trebuie să aflu…”, a spus Roșu Simona, directoarea școlii din comuna Laloșu.

