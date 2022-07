Copiii Adrianei Bahmuțeanu, prima reacție când au aflat că mama lor s-a logodit: „Abia așteaptă să vină la nuntă”

In articol:

Adriana Bahmuțeanu a luat pe toată lumea prin surprindere zilele trecute când a anunțat că urmează să facă nuntă. Vestea a venit însoțită de fotografii de la slujba religioasă de logodnă, semn că planurile vedetei sunt foarte serioase.

Vedeta urmează să își unească destinul cu George Steven, cel care a reușit să îi fure inima.

Pentru că are o relație bună cu copiii ei și îi iubește, Adriana le-a cerut părerea în legătură cu viitoarea nuntă.

Copiii Adrianei Bahmuțeanu, prima reacție când au aflat că mama lor face nuntă. [Sursa foto: Facebook ]

Ce spun copiii Adrianei Bahmuțeanu despre nuntă

Chiar dacă sunt împreună de doar trei luni de zile, Adriana se simte mai mult decât pregătită să facă pasul cel mare. Vedeta vrea să aibă o familie unită, așa că și-a întrebat băieții ce părere au despre eveniment.

Eduard și Maximus, copiii pe care Adriana Bahmuțeanu îi are cu Silviu Prigoană și-au format propriile păreri despre situație. Spre bucuria vedetei, cei doi fii îi sunt alături și spun că sunt foarte bucuroși că Adriana are pe cineva în viața ei care o face fericită.

„Foarte bine, să știi că s-au bucurat, chiar i-am întrebat ce părere ar avea dacă m-aș căsători și au zis că ar fi foarte tare ideea și că abia așteaptă să vină la nuntă. Deci le-a plăcut”, a transmis Adriana Bahmuțeanu pentru un post de televiziune.

Adriana Bahmuțeanu și George Steven s-au cunoscut cu câteva luni în urmă, în timp ce vedeta se afla în America. George este văduv.

Fosta lui soție a murit la doar câteva luni după ce l-a adus pe lume pe fiul lor.

„Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaște. Așa am simțit amândoi că «It is the right thing», este un sentiment comun”, a spus George Steven.