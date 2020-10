Copil de cinci ani, erou în SUA. Și-a apărat mama de tâlharii înarmați [Sursa foto: Captură YouTube]

Statul American Indiana a intrat in atenția presei si a autoritatilor cu o întâmplare total neobișnuită. O familie a avut parte de “musafiri” nepoftiți, in prezența unor tâlhari înarmați. Însă, când aceștia au dat năvală în casă, copilul de 5 ani al familiei, a sărit în apărarea mamei. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere din locuință, iar filmările au făcut deja înconjurul lumii.

In articol:

De asemenea, copilul în vârstă de doar 5 ani, a devenit imediat eroul comunității în care trăiește. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din casa se vede cum micuțul încearcă să își apere mama, aruncând cu obiecte în indivizii înarmați care au pătruns în locuință.(Citește și: Tânăr român, dispariție misterioasă în Germania: 10.000 de Euro recompensă pentru cine are informații despre Constantin Popa

„E foarte greu să-l vezi pe acel băiețel din imagini cum încearcă să-și protejeze casa, cum încearcă să-și apere familia”

În plus, vecinii au fost șocați la aflarea veștii că hoții au pătruns în comunitatea lor ”Dumnezeule, mi s-a rupt inima, încerca din răsputeri să-și protejeze mama și să-i scoată pe oamenii ăia afară. Am rămas șocați, am auzit focurile de armă, a fost groaznic. Copiii noștri se joacă afară… ăsta a fost primul incident de acest fel de când ne-am mutat aici”, a mărturisit una dintre vecine.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

“E foarte greu să-l vezi pe acel băiețel din imagini cum încearcă să-și protejeze casa, cum încearcă să-și apere familia. Pe rețelele sociale, mulți au spus despre el că a fost curajos”, a mai fost o reacție la adresa incidentului.

De precizat este că, până acum, poliția nu a dat publicității care a fost cauza atacului și nu se știe ce căutau cei patru indivizi mascați. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deși s-au tras mai multe focuri de armă în casă.

Oamenii legii încă îi caută pe cei patru și a făcut apel la localnici să le ofere indicii care să ducă la prinderea indivizilor.