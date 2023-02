Copilăria lui Giani Kiriță a fost marcată de multă suferință din cauza tatălui! Fostul fotbalist face mărturii uluitoare despre relația cu acesta: "Când a murit, nu m-a mișcat nimic"

In articol:

Giani Kiriță este unul dintre cei mai controversați sportivi din România. Acesta este cunoscut pentru activitatea sa ca fotbalist la Dinamo București, echipă pentru care a jucat între anii 1997 și 2003, fiind și căpitanul acesteia.

Giani Kiriță, copilărie fără tată

În urmă cu câțiva ani, vedeta a ales să se retragă din lumea fotbalului, dar nu a dispărut nicio clipă din showbiz.

Giani Kiriță a avut o copilărie măcinată de greutăți. În emisiunea În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță, a povestit cum a crescut fără tată.

"Tatăl meu natural a fost rău de tot, cu bătăi, cu suferințe cu de toate. Ea a decis singură să se despartă și să ne crească pe amândoi cu bunica mea. Eu nu am amintiri din copilărie cu tata. Din contră, am amintiri din copilărie negative, pentru că el era acolo din sat, trecea pe lângă mine și nu mă băga în seamă. Am aflat că el e tatăl meu, când eu aveam trei ani. N-am av ut nicio discuție cu el. O altă poveste care m-a marcat, eu jucam fotbal în sat și îl vedeam în spatele porții, dar nu venea niciodată să vorbim. Chiar am întrebat-o pe mama, nu am înțeles de ce. Mama nu mi-a zis niciodată să nu vorbesc cu el. Dacă voia să vorbească cu mine, vorbeam sigur cu el.", a declarat Giani Kiriță.

Citeste si: Giani Kiriță, amintiri din tinerețe. Ce a făcut fostul fotbalist după ce a luat primul lui salariu: „Îmi doream foarte mult”- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

Când a aflat Giani Kiriță despre tatăl său?

Giani Kiriță nu are amintiri cu tatăl său, pentru că nu a fost prezent în viața lui. Fostul fotbalist a aflat cine îi este tată foarte târziu, crescând fără noțiunea de părinte masculin.

"Mama mi-a povestit toată viața ei mult mai târziu, vorbim de 30 și ceva de ani. După ce am ajuns bine și eu și sormea am stat de vorbă. De când mi-a povestit, pot să spun că sentimentul a fost de ură. Cel mai mult m-a șocat când mi-a spus că eu eram foarte mic, el era beat și a început să spargă toate geamurile de la casa unde stăteam. Nu am avut ocazia să rostesc cuvântul tata...am rămas cu trauma asta.", a mai mărturisit Giani Kiriță.

Giani Kiriță nu a suferit când i-a murit tatăl

Tot Giani face mărturii șocante. Atunci când tatăl său s-a stins din viață nu l-a încercat niciun sentiment. A povestit totul cu emoție.

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

"Nu am avut niciun sentiment de supărat, pentru lipsit foarte mult din viața noastră. Nu a fost prezent. Mai ales când ai și imaginile astea că nu te bagă în seamă, nu ai niciun fel de remușcare. Nu am fost la înmormântare. Nu m-a mișcat deloc.", a precizat Giani Kiriță, la În Oglindă.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!