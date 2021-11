Corina Bud, transformare spectaculoasă. Artista și-a făcut o nouă schimbare de look

In articol:

Corina Bud este una dintre artistele care reușește să întoarcă privirile tuturor bărbaților, la 41 de ani. Chiar dacă este cunoscută pentru faptul că iubește transformările, solista i-a luat prin surprindere pe cei de acasă, după ce a postat mai multe fotografii, tunsă scurt.

Corina Bud, de nerecunoscut

Corina Bud a fost cunoscută, de-a lungul anilor, pentru aparițiile provocatoare din public și din mediul online. Artista nu s-a ferit niciodată să pozeze în ipostaze incendiare, chiar dacă s-a ales, în schimb, cu numeroase critici. Acum, vedeta a hotărât să le facă o surpriză celor de acasă și să le arate transformarea prin care a trecut recent.

Corina Bud, alături de fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Astfel, blondina a publicat mai multe imagini în care este de nerecunoscut, căci s-a tuns scurt, iar aceast look pare să o prindă foarte bine. Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, semn că noua imagine a Corinei i-a încântat destul de mult: "Ești mereu spectaculoasă", "Frizura asta anii '80 te face atât de sexi, unică.", "Minunată! Strălucești!", au fost câteva dintre mesajele urmăritorilor, pentru frumoasa cântăreață.

Corina Bud [Sursa foto: Instagram]

Corina Bud și-a deschis propria casă de discuri

Fanii Corinei Bud s-au întrebat de ce a renunțat artista să mai scoată melodii atât de des, la fel cum o făcea înainte.

Ei bine, solista anunța în urmă cu un an că și-a deschis propria casă de discuri, chiar la momentul lansării piesei "Superstar", care a avut un real succes: "De-a lungul carierei mele, am ales să cânt melodii pe care le iubesc, cu care publicul meu poate rezone, însă această piesă s-a născut dintr-o poveste personală, motiv pentru care am ales-o drept primul meu single, după atâta timp.", mărturisea Corina Bud pe atunci, pentru libertatea.ro.