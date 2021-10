Corina Caciuc a confirmat sarcina cu Laurențiu Reghecampf: ”M-a binecuvântat Dumnezeu”

In articol:

Laurențiu Reghecampf are o relație amoroasă cu Corina Caciuc de ceva timp, dat fiind și faptul că tânăra este însărcinată. Antrenorul de fotbal și AnaMaria Prodan au confirmat despărțirea, impresara susținând că nu mai este cale de împăcare. Ba mai mult decât atât, vedeta consideră că a fost trădată și umilită și nu poate trece peste aceste lucruri.

Pe de altă parte, Corina Caciuc a vorbit despre sarcina ei cu Laurențiu Reghecampf, care, la un moment dat, era pusă sub semnul întrebării.

Tânăra a confirmat faptul că urmează să aducă pe lume un copil, spunând că a fost binecuvântată de Dumnezeu. ”Eu nu postez mesaje legate de mine și de Laurențiu, întrucât îmi place să fiu discretă, așa cum e și Laur. Nicio poveste de iubire nu este zgomotoasă, nu se poartă pe rețelele sociale, ci în liniște. Atât cât se poate, desigur, având în vedere notorietatea de care beneficiază Laurențiu. Nu mi-am făcut niciodată un scop din aparițiile în spațiul public. Tot ce mă interesează în acest moment sunt Laurențiu și sarcina cu care m-a binecuvântat Dumnezeu și pe care vreau să trec cu bine.

Sper că înțelegeți dorința mea de a nu fi un subiect de presă, de a avea o viață echilibrată. Dețin un singur cont pe Instagram, care, de altfel, este și privat! Celelalte sunt doar fake-uri, iar unele dintre ele îmi creează prejudicii consistente de ordin moral. Însă, în privința acestora, am contactat o casă de avocatură și voi depune demersuri pe cale legală pentru a-mi apăra onoarea”, a explicat Corina Caciuc

pentru Cancan.ro

Corina [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan, despre despărțirea de Laurențiu Reghecampf

Ana Prodan a vorbit și despre relația dintre soțul ei și Corina, spunând că din moment ce au apărut poze cu ei pe internet, pot fi un cuplu. De asemenea, impresara a dezvăluit că soțul ei i-a cerut să renunțe la numele de Reghecampf.

”Eu am avut o discuție cu soțul meu acum două nopți în care îmi spunea că cineva a deschis niște conturi fake de instagram, că ei nu și-au dorit niciodată să apară în presă, că e ceva cumplit pentru ea ce se întâmplă și nu se știe de unde au apărut aceste poze. Probabil că sunt un cuplu, din moment ce toată presa a primit poze de la el. Eu îmi doresc pentru soțul meu să continue drumul pe care eu i l-am dat, pentru că noi am mers pe un drum incredibil și am fost o echipă neajutată de nimeni și alături de mine Reghecampf a ajuns să fie cel mai tânăr antrenor care a jucat finală de Champions League. Acolo l-am lăsat eu pe Laurențiu Reghecampf”, a spus Anamaria Prodan. ”Mi s-a cerut de către soțul meu să renunț la nume”, a mai adăugat vedeta.

Anamaria Prodan si Laurentiu [Sursa foto: Instagram]