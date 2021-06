Cornel Dinu, fără secrete la “40 de întrebări cu Denise Rifai”! Dezvăluiri despre fiul lui adoptat

Cornel Dinu, la „40 de întrebări cu Denise Rifai” 08:43, iun 30, 2021 Autor: Clara Ionescu

Cornel Dinu, fostul jucător și antrenor de fotbal, a fost invitatul de marți seara, 29 iunie, al emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Fostul antrenor și soția lui, Silvia Dinu, au un băiat înfiat, pe nume Corneluș. Întrebat cum a decis să înfieze un copil, Cornel Dinu i-a oferit un răspuns emoționant jurnalistei Denisei Rifai.

„A fost o decizie a mea si a sotiei. Soarta nu este mereu darnica cu toata lumea. Intre noi mai erau si scantei, fa legatura intre un leu și un berbec. Interesant e ca ne-am dorit un copil, iar sotia mea raspundea si de spitalul Gr Alexandrescu, era sefa serviciului juridic la Filantropia si raspundea si de celebrul camin de la Arcul de Triumf. Mi-a zis de multe ori sa avem si noi un copil si in 90, inainte de accidentul din Italia, am ajuns acasa si am vazut un copil micut. Avea 2 ani, il luase. Mi-a spus ca luni trebuia sa il ducem inapoi, era perioada cand multi parinti si dadeau copiii spre adoptie. I-am spus ca daca l-am luat, nu il mai ducem inapoi”, a declarat Cornel Dinu, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Corneluș Dinu și soția lui, Alexandra

Cornel Dinu, declarații despre dependența de alcool

Cornel Dinu a făcut declarații sincere despre un subiect controversat din viața lui, mai exact dependența de alcool. Fostul antrenor a mărturisit că au existat două momente când a exagerat cu alcoolul, însă niciodată nu a exgerat sau să fie vorba despre o dependență.

„Cred că de două ori în viață, au fost exagerări foarte mari. Nu aveam când să bem damigene, canistre. Mai era câteodată liber și aveam un anturaj de oameni deosebiți, majoritatea nu mai sunt printre noi, dar nu am băut cantități industriale. Era un acompaniament la masă, discuția era ornată și cu vin, dar în niciun caz nu am ajuns la momente dramatice.

E adevărat că dupa ceva timp organismul era slabit, dar nu din cauza alcoolului, ci din cauza unor ajutatori pe care mi i-au dat doctorii.

Mi-a dat un doctor o pastiluta, am luat-o si apoi am cazut pe gazon. Cred ca în 83 am avut niște date medicale care m-au pus pe ganduri, nu ca eram dependent de alcool. Aș vrea și acum, dar mi-am băut cantitatea", a declarat Cornel Dinu.